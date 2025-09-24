Bahía Blanca: piden elevar a juicio a acusado de detonar un explosivo frente a un local de "La Cámpora"

El fiscal Santiago Ulpiano Martínez de Bahía Blanca le solicitó a la jueza federal María Gabriela Marrón la elevación a juicio de la investigación seguida contra un hombre de 49 años, acusado de detonar un artefacto explosivo en la madrugada del 25 de mayo de 2021, frente al local partidario de la agrupación “La Cámpora” . También se le imputa la fabricación y tenencia de materiales explosivos, tomar parte en una asociación ilícita destinada a combatir ideologías por la fuerza o el temor y la comisión de actos discriminatorios.

De acuerdo con el sitio del Ministerio Público Fiscal , el sospechoso fue identificado como Pablo Antonio Ceferino Dahua, quien además está imputado por la justicia bonaerense por el homicidio de un hombre durante una discusión por un terreno.

El 25 de mayo de 2021 quedó en la historia de Bahía Blanca. Ese día, en el marco de una seguidilla de ataques políticos en la ciudad, estalló una bomba en un local de la agrupación La Cámpora , ubicado en las calles Beruti y Donado, que destrozó parte del local y alcanzó edificios vecinos. No hubo que lamentar personas lastimadas, aunque las pericias determinaron que se trató de un explosivo con capacidad de matar.

El devenir de la investigación permitió identificar a Dahua como uno de los implicados en el hecho. Así, a instancias de la fiscalía, en septiembre de 2024 se allanaron distintos domicilios vinculados con el sospechoso, en los que se secuestraron -entre otros elementos- armas de fuego largas, artefactos de fabricación casera con características compatibles con dispositivos explosivos, materiales electrónicos aptos para ensamblaje de artefactos explosivos, y folletería con afinidad ideológica al Partido Nacionalista.

También se incautaron consignas vinculadas con el nazismo como ideología de la agrupación de ultraderecha “Nueva Soberanía”, en la que Dahua ejercería un rol decisivo y de liderazgo, a la vez que exhibía públicamente una militancia activa en la agrupación sindical Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y en grupos de derechos humanos y organizaciones de izquierda.

En base a las pruebas recabadas, el 24 de octubre de 2024, la jueza Marrón procesó a Dahua y convirtió su detención con prisión preventiva. Además, trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 20 millones de pesos.

El crimen de José “Denis” Alarcón

Como informó la agencia DIB en septiembre de 2024, Pablo Antonio Ceferino Dahua, presunto autor del crimen de José “Denis” Alarcón, ocurrido días antes en Bahía Blanca, por entonces continuaba prófugo de la Justicia. Pero durante la investigación, los pesquisas descubrieron que podría estar involucrado en el atentado a la sede bahiense de La Cámpora, ya que en su domicilio se secuestraron elementos relacionados con el armado de bombas caseras y panfletos de ultraderecha. Dahua, por otra parte, fue candidato a concejal en 2019 por un partido que llevaba a Alejandro Biondini como candidato a presidente. (DIB)