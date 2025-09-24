miércoles 24 de septiembre de 2025
24 de septiembre de 2025 - 19:26

Diputados: dictamen en comisión para que el Ente de Alto Rendimiento Deportivo recupere su autonomía

Se logró dictamen de mayoría en las Comisiones de Deportes y de Comunicación e Informática. Antes el Enard era financiado con el 1% de las facturas telefónicas.

Por Agencia DIB
Representantes de los comités Olímpico y Paralímpico de Argentina en la Cámara de Diputados.

Representantes de los comités Olímpico y Paralímpico de Argentina en la Cámara de Diputados.

Prensa Comité Olímpico Argentino

Las Comisiones de Deportes y de Comunicación e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación lograron el dictamen de mayoría del proyecto que plantea la recuperación de la autonomía del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard). En 2017, la reforma tributaria enviada por el Gobierno al Congreso incluyó la derogación del inciso a) del artículo 35 de la ley del Enard. Ese punto era la columna vertebral de la norma porque era la que establecía el impuesto del 1% al abono de celulares y que permitía la financiación del Enard.

Más noticias
El Senado de la Nación le dio un nuevo revés al gobierno de Javier Milei.

ATN: el Senado rechazó el veto al reparto de fondos y el Gobierno apuesta a Diputados
El presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva﻿, titular del Fondo Monetario Internacional.

La titular del FMI con Javier Milei: "Argentina está yendo en la dirección correcta"

Poco después, el Ministerio de Hacienda, a cargo de Nicolás Dujovne, se comprometió a financiar al Enard con dinero del Tesoro que sería transferido directamente al ente, sin necesidad de que la Secretaría de Deporte interviniera en la operación. Sin embargo, una vez finalizada la gestión de Mauricio Macri, desde distintos sectores se volvió a la carga para recuperar esa fuente de financiamiento automático.

En reunión llevada a cabo este miércoles en el edificio Anexo de la Cámara, se aprobó el proyecto de ley que establece las modificaciones necesarias sobre el financiamiento y la administración de los recursos respecto a la Ley 26573 -Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo–.

La presidenta de la Comisión de Deportes, la diputada Magalí Mastaler, explicó: “La Comisión ha trabajado mucho en reuniones informativas con deportistas, con dirigentes, sobre un tema que no solo nos preocupa, sino que nos ocupa, que tiene que ver con el Enard, con el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, con su funcionamiento, financiación y autarquía”. Y siguió: “Había proyectos importantes con relación a eso y nos parecía necesario que un tema tan relevante para el deporte argentino también pudiera tener un dictamen no solo de consenso, sino que sea lo más amplio, plural y participativo posible”, destacó.

Financiamiento Enard
Deportistas, dirigentes y legisladores durante el encuentro de comisiones en la C&aacute;mara de Diputados de la Naci&oacute;n.

Deportistas, dirigentes y legisladores durante el encuentro de comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación.

De acuerdo con el Comité Olímpico Argentino, los oradores en forma cronológica fueron los diputados Rogelio Iparraguirre, Jorge Chica, Victoria Tolosa Paz, Esteban Paulón, Ana Carla Carrizo, Héctor Baldassi, Martín Aveiro y Micaela Morán. Y la sesión finalizó tras el anuncio eufórico de la santafesina Mastaler: “Tenemos dictamen de mayoría para el proyecto. Tenemos dictamen de mayoría para que el ENARD recupere su autarquía y pueda seguir siendo orgullo nacional. Felicitaciones a todos y todas quienes lo han construido y la verdad que es muy lindo que las cosas funcionen en este recinto que es la casa de las leyes y la casa del pueblo”.

Las autoridades del Comité Olímpico Argentino presentes en el recinto, entre otros, fueron su presidente Mario Moccia; la vicepresidenta segunda y campeona olímpica de judo, Paula Pareto; el secretario general, Víctor Sergio Groupierre; el tesorero Carlos Ferrea; el director de Comunicación y Relaciones Institucionales Eduardo Moyano, junto a los campeones olímpicos Sebastián Crismanich, Juan Curuchet y Cecilia Carranza Saroli. También asistieron por el Comité Paralímpico Argentino (COPAR) su presidente José María Valladares y el tesorero Ricardo Perdiguero, acompañados por los atletas paralímpicos Constanza Garrone y Ariel Atamañuk. (DIB)

Temas
Ver más

ATN: el Senado rechazó el veto al reparto de fondos y el Gobierno apuesta a Diputados

La titular del FMI con Javier Milei: "Argentina está yendo en la dirección correcta"

Kicillof sobre el triple femicidio: "Tenemos que ser serios, el narcotráfico no conoce de fronteras"

Javier Milei en la ONU: elogió la política de Trump y reclamó por la soberanía de Malvinas

Nación, Provincia y Municipio se cruzan por la sede del Festival de Cine de Mar del Plata

El Gobierno de EE.UU. negocia un swap de US$20.000 millones con la Argentina

Mauricio Macri, con los candidatos de PRO, negó diálogo con Javier Milei: "Hace más de un año no hablamos"

Coimas en la ANDIS: avanza el proceso para interpelar a Karina Milei y Mario Lugones en Diputados

Dólar: sigue la tendencia en baja y cerró en $1.385

Fuerte apoyo de Donald Trump a Javier Milei: "Tiene mi total respaldo para la reelección"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El presidente Javier Milei en la ONU. 

Javier Milei en la ONU: elogió la política de Trump y reclamó por la soberanía de Malvinas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Brenda del Castillo y Morena Verri, de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, desaparecieron el sábado 20 de septiembre.  video

Se conocieron los primeros datos de las autopsias realizadas a los cuerpos de las jóvenes asesinadas

Por  Agencia DIB