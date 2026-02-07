sábado 07 de febrero de 2026
7 de febrero de 2026 - 10:21

San Nicolás: lo fueron a arrestar por amenazar a su mujer y atacó a los policías con un arpón casero

El acusado amenazó con un arma de fuego a su pareja, intentó agredir al personal policial y quedó alojado por disposición judicial.

El arpón y otros elementos secuestrados.

Un hombre de 43 años fue aprehendido este jueves 6 de febrero en una vivienda de la ciudad bonaerense de San Nicolás, cuando tras amezanar a su pareja la Policía fue tras él y agredió a los efectivos con un arpón casero.

El insólito episodio ocurrió en una casa ubicada en Alberdi al 500, en la zona oeste de la localidad del norte de la provincia de Buenos Aires. El hombre quedó detenido, acusado de amenazas calificadas, tenencia ilegal de arma de guerra, resistencia a la autoridad y lesiones leves.

Agresiones

Según cuenta El Norte, el procedimiento se concretó “luego de que el masculino agrediera físicamente y profiriera amenazas con un arma de fuego contra su pareja, una mujer de 33 años”. Tras la intervención policial, “el imputado intentó agredir al personal con un arpón con punta de metal, sin lograr su cometido”.

En el operativo los efectivos secuestraron un revólver marca Corzo, calibre 32 largo, que contenía seis municiones alojadas en el tambor y se encontraba en condiciones de disparo.

Situación judicial

En el lugar se hizo presente una ambulancia del SAME, que trasladó a la mujer al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Posteriormente, fue derivada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para continuar con las actuaciones correspondientes.

La Unidad Funcional de Instrucción N.º 03 del Departamento Judicial San Nicolás tomó conocimiento del hecho y dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal. Asimismo, ordenó que el imputado permanezca alojado mientras avanzan las actuaciones de rigor.

