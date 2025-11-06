San Nicolás: elevan a juicio la causa por el crimen de Noah, el niño que quedó en medio de una balacera

El 15 de octubre del año pasado la ciudad bonaerense de San Nicolás se conmovió por el crimen de Noah Romero , de 3 años, que quedó en medio de una balacera y recibió un disparo en su pecho que le provocó una herida mortal. Aunque el menor fue trasladado rápidamente al nosocomio local, falleció a poco de su ingreso.

Ahora, la Justicia ordenó que Leonel “Patón” y David “Tin” Gaetán sean sometidos a juicio oral por el homicidio. El pedido de elevación había sido presentado por la fiscalía en octubre, al término de la instrucción. En breve será sorteado el tribunal encargado de realizar el debate y de definir el modo en el que será llevado a cabo, según informa este jueves el diario El Norte de San Nicolás .

Tal como informó la agencia DIB , todo sucedió en el barrio San Francisco, en la zona oeste de San Nicolás. Dos sujetos que circulaban a bordo de una motocicleta efectuaron varios disparos contra un hombre de 37 años identificado como Marcos Pino , en la calle Esquiú al 200. Noah se encontraba jugando en la vereda a pocos metros y fue alcanzado por un balazo que le provocó una herida mortal en el pecho.

Ambos heridos fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos San Felipe. Pino ingresó con tres heridas de bala, una en la mano izquierda, otra en la cadera izquierda y un roce en la rodilla derecha. Mientras que todos los esfuerzos de los médicos por salvarle la vida a Noah fueron infructuosos y falleció poco después.

A raíz de lo ocurrido, se allanaron varios domicilios de la ciudad en busca de los sospechosos. En uno de los operativos, en avenida Alberdi al 1600, se logró aprehender a uno de los buscados, un hombre de 29 años llamado David Ezequiel Gaetán, alias “El Tin”. Su hermano, Leonel Iván alias “Patón” Gaetán, poco después en el mismo barrio San Francisco, en una “tapera”, ubicada en calle Alberdi al 1500 aproximadamente. Trascendió que fue entregado por su propio padre.

Elevación a juicio

A casi un año del hecho, con el arribo de los resultados del último peritaje realizado el 18 de setiembre, la fiscalía cerró la etapa de investigación penal preparatoria. La parte acusadora había pedido que Leonel “Patón” y David “Tin” Gaetán sean enjuiciados como coautores del crimen.

Con las conclusiones de las pericias balísticas, el fiscal Jorge Leveratto, a cargo de la instrucción, consideró que ya había reunido prueba suficiente tanto del aporte de testigos, como de imágenes de video y periciales, como para incriminar a los imputados como coautores de los delitos de Homicidio Agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio del niño y Homicidio Agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa respecto de otro hombre que resultó herido durante el ataque. En base a estas figuras el fiscal pidió la elevación a juicio a lo que la jueza María Eugenia Maiztegui hizo lugar, informa hoy San Nicolás. (DIB)