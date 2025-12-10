Plataformas clandestinas: Lotería de la Provincia denunció a 300 sitios de apuestas ilegales

En las presentaciones no solo se expone la existencia de las plataformas clandestinas, sino que también se solicita avanzar en la identificación de sus responsables y administradores, con el objetivo de ampliar la imputación de delitos, dado que se presume la participación en maniobras de lavado de activos y evasión fiscal por parte de estas organizaciones.

La investigación se originó a partir de un operativo de ciberpatrullaje realizado por personal del organismo, que permitió rastrear el funcionamiento de estas plataformas y detectar su modus operandi digital. Una de las complejidades del tema radica en que los administradores de estos sitios mudan constantemente sus dominios para evadir controles, alojan servidores en paraísos fiscales como Malta o Curazao, y operan desde el exterior.

La denuncia la realizó el presidente del Instituto, Gonzalo Atanasof , y la hizo ante las Unidades Fiscales Especializadas de los Departamentos Judiciales de Lomas de Zamora , La Matanza y San Isidro . “No estamos frente a simples administradores de páginas ilegales, sino ante una cadena delictiva organizada que blanquea dinero en el exterior, posee roles determinados, evaden impuestos y operan al margen de la ley”, explicó Atanasof.

La denuncia de Lotería de la Provincia

Uno de los ejes centrales de la denuncia es el acceso de menores de edad a estas plataformas. “No vale todo. Cuando hablamos de apuestas en adolescentes, debemos encarar el problema desde dos frentes: salud mental y seguridad. Hay que prevenir la ludopatía, pero también bloquear los sitios ilegales que no tienen controles por parte de nadie y permiten el acceso de menores de edad. Hoy los chicos están a un clic de distancia porque estos casinos ilegales les permiten el acceso”, remarcó Atanasof. Como medida preventiva y de urgencia, en las denuncias se solicitó se ordene al Enacom el bloqueo inmediato de estos sitios, para impedir su acceso y funcionamiento en todo el territorio nacional.

Según se informó desde Lotería, la denuncia se enmarca en el trabajo sostenido que viene realizando la gestión y se suma a otras 120 presentaciones que derivaron en 50 allanamientos, donde se logró desbaratar organizaciones dedicadas a operar este tipo de páginas ilegales. También se complementa con más de 100 reportes contra influencers efectuados a través de Meta, en el marco del convenio con la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA). Este acuerdo permite identificar y dar de baja perfiles de Facebook e Instagram que promocionan apuestas no autorizadas.

Fuente: Agencia DIB