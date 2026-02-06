viernes 06 de febrero de 2026
6 de febrero de 2026 - 09:57

Pilar: atropelló y mató con su auto, huyó y lo arrestaron

La víctima tenía 21 años y fue hallada sin vida en una calle de Pilar. El conductor es investigado por homicidio y abandono de persona.

Por Agencia DIB
El conductor de 19 años fue aprehendido en su casa de Derqui, partido de Pilar.

El conductor de 19 años fue aprehendido en su casa de Derqui, partido de Pilar.

Diario Resumen

Un joven de 21 años murió en la localidad de Monterrey, partido de Pilar, luego de ser atropellado por un automóvil que se dio a la fuga. Gracias al análisis de cámaras de seguridad de la vía pública, la Policía identificó al conductor y pudo detenerlo a las pocas horas.

Más noticias
El video donde el sobrino ataca a su tío con un bate, en Pilar.

Pilar: mató a su tío golpeándolo en la cabeza con un bate de béisbol
El policía no dudó en romper el vidrio del vehículo y rescatar al pequeño. (Captura de video) video

Dejaron al nieto encerrado en el coche mientras hacían compras: estaba sofocado y fue rescatado

Según la información del diario Resumen, este jueves personal policial del Comando de Patrullas de Pilar respondió a un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre descompensado en la vía pública en Monterrey. Allí, los efectivos encontraron a un joven tendido en el suelo, con una herida sangrante en la cabeza y sin signos vitales. Minutos después llegó una ambulancia del SAME, cuyo médico constató la muerte del joven de 21 años.

Tras la fuga, la investigación

Como no había testigos directos del hecho, la Policía Científica inició una investigación bajo la carátula de "averiguación de causales de muerte". De inmediato la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Pilar, la Comisaría Pilar 2ª y el destacamento Monterrey analizaron las filmaciones de cámaras de seguridad de la zona y se comprobó que la víctima había sido embestida a alta velocidad por un automóvil Peugeot 207, cuyo conductor escapó.

En pocas horas se identificó al presunto responsable, un joven de 19 años con residencia en la localidad de Presidente Derqui, donde fue detenido y se le secuestraron el automóvil, un teléfono celular y prendas de vestir que coincidirían con las observadas en las cámaras de monitoreo. La causa ahora se trata de homicidio y abandono de persona.

Temas
Ver más

Pilar: mató a su tío golpeándolo en la cabeza con un bate de béisbol

Dejaron al nieto encerrado en el coche mientras hacían compras: estaba sofocado y fue rescatado

Femicidio y suicidio: un hombre mató a su pareja y luego se arrojó a las vías del tren

De Pilar a Italia: a los 17 años, Annika Paz es la nueva estrella del Inter de Milán

Imprudencia vial: un joven de 18 años atropelló y mató a un hombre frente a su familia en La Matanza

La Plata: pedido de justicia por la joven que murió al caer de un balcón en discusión con su novio

Imprudencia en playas: Luchemos por la Vida apuntó a la falta de controles y al municipio de Pinamar

Ensenada: encuentran en la playa el cuerpo de un hombre con tres disparos de arma de fuego

Patagones: un joven de 17 años murió al chocar contra una fila de árboles en la costanera

Cañuelas: robaron un barril de cerveza, se emborracharon y terminaron detenidos

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Sin actividad en los aeropuertos este lunes por un paro de ATE.

El lunes los aeropuertos estarán paralizados por una huelga de trabajadores enrolados en ATE