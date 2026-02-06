Un análisis de orina al año puede ayudar a prevenir daño renal y cardíaco

La hipertensión arterial y la diabetes tipo 2 , dos enfermedades que afectan a millones de argentinos, pueden provocar un daño silencioso y progresivo en los pequeños vasos sanguíneos de los riñones y del corazón . Esta alteración favorece el desarrollo de enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, infarto y accidente cerebrovascular (ACV) . Según especialistas, el daño renal y el cardiovascular comparten mecanismos fisiopatológicos y pueden evidenciarse de manera temprana a través de la relación albúmina-creatinina en orina (RAC) . Se trata de un estudio simple, accesible y de bajo costo, que se realiza con una muestra de orina y puede indicar que los vasos sanguíneos están comenzando a deteriorarse.

“ La albuminuria significa la pérdida por orina de una proteína llamada albúmina, algo que no debería suceder . Esto ocurre cuando los vasos sanguíneos del riñón se alteran y permiten su filtración . Al compartir mecanismos comunes de daño vascular, la presencia de albúmina en orina expresa tanto daño renal como cardiovascular ”, explicó el doctor Carlos Castellaro , médico nefrólogo especialista en hipertensión arterial e integrante del servicio de Nefrología del CEMIC.

El especialista remarcó que la medición de la RAC es un potente predictor de enfermedad renal y cardiovascular , por lo que las principales sociedades científicas recomiendan su realización en personas con hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular o antecedentes familiares de enfermedad renal crónica. En estos casos, el estudio debería realizarse al menos una vez al año.

Sin embargo, se trata de una prueba subutilizada . Esto implica que miles de personas podrían convivir con daño renal sin diagnóstico hasta etapas avanzadas, cuando las opciones terapéuticas son más limitadas. “ Anticiparse al daño renal puede modificar la evolución de la enfermedad , prevenir hospitalizaciones, reducir el riesgo de eventos cardiovasculares y evitar, en muchos casos, la necesidad de diálisis o trasplante”, señaló por su parte la doctora Marina Papaginovic Leiva , nefróloga y médica del Hospital Churruca-Visca.

Un problema visible

El contexto epidemiológico refuerza la importancia de la detección temprana. De acuerdo con el estudio Renata 2, la hipertensión arterial afecta a casi 4 de cada 10 argentinos de entre 30 y 79 años, y cerca del 40% desconoce su diagnóstico. Además, la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo reveló que la diabetes tipo 2 afecta a 1 de cada 10 argentinos mayores de 18 años.

“Estas patologías son las principales causas de enfermedad renal crónica y de ingreso a diálisis en nuestro país. El daño es progresivo y silencioso durante años, y si no se detecta a tiempo puede generar complicaciones severas y muy costosas”, advirtió Papaginovic Leiva.

En ese sentido, Castellaro subrayó la necesidad de reforzar los controles de rutina: “Contar con una herramienta simple que permita un diagnóstico precoz es clave para intervenir de manera oportuna. Detectar a tiempo es cambiar el curso de la enfermedad, prevenir eventos cardiovasculares y, en muchos casos, evitar terapias de sustitución renal”.

En línea con este mensaje, la campaña global Detect the SOS (Detectar el SOS) busca concientizar sobre la detección temprana del daño renal y cardiovascular. La iniciativa estrenará un spot durante el Super Bowl del domingo 8 de febrero, protagonizado por Sofía Vergara y Octavia Spencer, quienes invitarán a prestar atención a las señales del cuerpo y a consultar con el médico sobre controles de salud específicos.

Fuente: Agencia DIB