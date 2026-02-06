Apagón masivo de Uber, DiDi y Cabify en reclamo por la baja de las comisiones que reciben los choferes

Conductores de las aplicaciones de transporte Uber , DiDi y Cabify llevan adelante este viernes un apagón masivo en todo el país, con una desconexión total de las plataformas durante 24 horas, en reclamo por la b aja de tarifas y comisiones que impacta directamente en sus ingresos.

Según explicaron desde el sector, el conflicto se originó en enero, cuando las empresas aplicaron una reducción en los valores que perciben los conductores , pese a que las tarifas para los pasajeros se mantuvieron sin cambios. La medida incluyó una baja en la tarifa base, la mínima y el monto que se paga por kilómetro recorrido .

Los trabajadores señalaron que la situación volvió insostenible la actividad y apuntaron directamente contra las empresas por la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones laborales.

Pablo León , presidente de la Agrupación de Choferes de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (ACAURA) , sostuvo en diálogo con Somos La Plata : " Nadie da la cara por parte de las aplicaciones para explicar cómo manejan los valores". En ese sentido, remarcó que "el reclamo es a las aplicaciones para que solucionen el tema".

León detalló: "Estamos trabajando con tarifas de $ 300 o $ 400 por kilómetro y es imposible”. Además, señaló que el impacto económico fue inmediato: "En diciembre se estaban haciendo promedios de alrededor de $ 20.000 por hora. En enero esa cifra ha bajado a unos $ 10.000 promedio. Pero una cosa es que tengamos menos viajes y otra es que bajen las tarifas y paguen menos".

La medida se replica en distintos puntos del país y los choferes piden el acompañamiento de los usuarios para que no soliciten viajes durante la jornada.

Reclamo por ley regulatoria

A fines del año pasado, ACAURA presentó una nota formal en la Cámara de Diputados bonaerense para reclamar la apertura de un canal de diálogo y la definición urgente de un marco regulatorio para el funcionamiento de Cabify, Uber y DiDi. Los trabajadores describieron la situación actual como “precaria” y remarcaron que necesitan reglas claras para operar con seguridad jurídica y condiciones laborales mínimas.

En el texto, los choferes plantearon que cumplen con todos los “requerimientos legales para circular” y detallaron que trabajan con “monotributo, licencia profesional, antecedentes penales, automóviles en condiciones y seguro obligatorio”.

Por ese motivo, insistieron en que es necesario avanzar en una legislación provincial que ordene la actividad y que permita a los usuarios contar con más alternativas de movilidad.

Fuente: Agencia DIB