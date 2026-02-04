miércoles 04 de febrero de 2026
4 de febrero de 2026 - 16:20

Dejaron al nieto encerrado en el coche mientras hacían compras: estaba sofocado y fue rescatado

Un vecino advirtió que el niño estaba dentro del auto llorando y llamó a la Policía. Ocurrió en el shopping “Paseo Champagnat” de Pilar.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
El policía no dudó en romper el vidrio del vehículo y rescatar al pequeño. (Captura de video)

Un niño de dos años debió ser rescatado tras quedar encerrado en una camioneta mientras sus abuelos hacían compras en el Paseo Champagnat, en Pilar. La situación se resolvió gracias a la intervención de un empleado del lugar que advirtió que el pequeño estaba dentro del vehículo, transpirando y llorando. De inmediato dio aviso a la Policía.

Al llegar, el agente no dudó en proceder: rompió uno de los vidrios de la camioneta y logró sacar al menor sano y salvo. Además, una unidad médica asistió al menor en el lugar. Según se informó, estaba consciente, aunque afectado por el encierro y el calor, en una jornada de altas temperaturas y humedad.

Minutos después llegó a la escena la abuela del niño, quien explicó que se habían demorado más de lo previsto mientras hacían las compras. En tanto, por su accionar, se abrió una investigación en la fiscalía de turno de Pilar.

Muchos casos que llegaron a los medios en los que niños o mascotas han quedado "por un ratito" encerrados en el habitáculo de un coche han tenido consecuencias graves e, incluso fatales. La prudencia y las conductas de cuidado no deben descartarse por presuntas urgencias que, en realidad, resultan esperas que no causan grandes demoras en la vida cotidiana.

