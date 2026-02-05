jueves 05 de febrero de 2026
5 de febrero de 2026 - 18:00

Ensenada: encuentran en la playa el cuerpo de un hombre con tres disparos de arma de fuego

La víctima era Walter Rovetta, de unos 70 años, exinspector de tránsito de Ensenada. Las primeras informaciones dan cuenta de la posibilidad de un suicidio.

Por Agencia DIB
Un cuerpo sin vida fue encontrado en las playas de Punta Lara, Ensenada.

Conmoción en el partido bonaerense de Ensenada, donde este jueves fue hallado el cuerpo sin vida de un exinspector de tránsito con tres tiros de arma de fuego.

La víctima fue identificada como Walter Rovetta, de alrededor de 70 años, un jubilado que fue empleado del municipio. Su cuerpo fue encontrado en la costa de Punta Lara, a la altura del parador 4, en Almirante Brown y 42.

Según se supo, el cadáver presentaba dos balazos en el pecho y uno en el cráneo. En el lugar trabajaron peritos y los agentes judiciales ordenaron distintas diligencias para intentar saber cómo murió Rovetta. Además, buscaban testigos que pudieran aportar algún dato que ayude a la investigación.

Sin embargo, de acuerdo con medios locales, las primeras informaciones daban cuenta de la posibilidad de un suicidio.

