Ensenada: encuentran en la playa el cuerpo de un hombre con tres disparos de arma de fuego

Un cuerpo sin vida fue encontrado en las playas de Punta Lara, Ensenada. El Día

Conmoción en el partido bonaerense de Ensenada, donde este jueves fue hallado el cuerpo sin vida de un exinspector de tránsito con tres tiros de arma de fuego.

La víctima fue identificada como Walter Rovetta, de alrededor de 70 años, un jubilado que fue empleado del municipio. Su cuerpo fue encontrado en la costa de Punta Lara, a la altura del parador 4, en Almirante Brown y 42.

Según se supo, el cadáver presentaba dos balazos en el pecho y uno en el cráneo. En el lugar trabajaron peritos y los agentes judiciales ordenaron distintas diligencias para intentar saber cómo murió Rovetta. Además, buscaban testigos que pudieran aportar algún dato que ayude a la investigación.

Sin embargo, de acuerdo con medios locales, las primeras informaciones daban cuenta de la posibilidad de un suicidio.

