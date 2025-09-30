miércoles 01 de octubre de 2025
30 de septiembre de 2025 - 19:38

Pedido de condena para pastor acusado de trata laboral contra jóvenes captados en falsos tratamientos

Roberto Tagliabué es un pastor evangélico de Mar del Plata, responsable de un supuesto centro de rehabilitación. La fiscal pidió 14 años de prisión.

Por Agencia DIB
Roberto Tagliabué, el pastor evangélico juzgado en Mar del Plata.

Roberto Tagliabué, el pastor evangélico juzgado en Mar del Plata.

Ministerio Público Fiscal

La fiscalía pidió una pena de catorce años de prisión para Roberto Tagliabué, un pastor evangélico y responsable de un supuesto centro de rehabilitación de adicciones, acusado por los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral agravada, ejercicio ilegal de la medicina, comercialización de fauna silvestre y maltrato animal.

Más noticias
La Policía Científica en la vivienda del prefecto hallado muerto en su departamento, en el centro de Bahía Blanca. (La Nueva)

Bahía Blanca: hallaron muerto a un oficial de Prefectura en su departamento
Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, y su mano derecha, Matías Ozorio, fueron detenidos en Lima. 

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a "Pequeño J" y Matías Ozorio, su mano derecha

Asimismo, la fiscal federal Laura Mazzaferri solicitó la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de toda actividad vinculada con la medicina, psicología, acompañamiento terapéutico, dirección de centros de tratamiento de adicciones o programas comunitarios de salud y también de actividades relacionadas con el desempeño del culto, por el máximo legal, como medida de protección de la salud pública y de prevención especial, de acuerdo con el sitio del Ministerio Público Fiscal.

El debate oral y público que comenzó el 26 de mayo entró en su etapa final y el lunes próximo será el turno del alegato de la defensa. Además de la pena, la fiscalía solicitó la reparación de las víctimas, por el lucro cesante y el daño moral cometido, cifra que en conjunto asciende a 135.738.994 pesos, a dividir entre las víctimas de acuerdo a la cantidad de tiempo que estuvieron sometidas en este circuito.

Pastor evangélico acusado de trata laboral en Mar del Plata

El caso se inició en agosto de 2021 a partir de una denuncia del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas, donde se delineaban los hechos que luego fueron investigados y muchos de ellos, en opinión de la Fiscalía, comprobados en instancia de juicio.

Según el sitio “Fiscales”, Tagliabué está acusado de captar al menos a nueve personas -en su mayoría varones jóvenes- en situación de suma vulnerabilidad, quienes estaban atravesados por situaciones de consumo problemático, falta de contención y carencias económicas, y/o en conflicto con la ley penal, para acogerlas en la vivienda anexa al templo que dirigía en el barrio Pueyrredón, y a la mayoría de ellos, en un falso Programa de Rehabilitación de las Adicciones, que no contaba ni con profesionales de la salud ni con habilitación para funcionar, de acuerdo a las constancias de la causa.

Según la fiscal, quedó acreditado que el acusado, mediante el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad que atravesaban los jóvenes, mediante engaños y falsas problemas de rehabilitación, además del desarrollo de maniobras de intimidación, como violencias varias, amenazas y acoso sexual, “afectó su libertad de autodeterminación y de esa manera los explotó laboralmente y se benefició de manera personal, no solo económicamente, sino también en relación a la influencia que ejercía y sigue en parte ejerciendo en la comunidad”. (DIB)

Temas
Ver más

Bahía Blanca: hallaron muerto a un oficial de Prefectura en su departamento

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a "Pequeño J" y Matías Ozorio, su mano derecha

Narcocrimen de Florencio Varela: declararon Sotacuro y su sobrina y mencionaron a un albañil

Tres Arroyos: condenan a dos hombres por abusar sexualmente de las hijas de sus parejas

Triple femicidio: la misteriosa nota que dejaron en una comisaría con información de "Pequeño J"

Punta Indio: imputan a exmilitar por apología del delito e incitación al odio

Coronel Dorrego:  dos años de prisión para bombero que abusó de una subordinada

Triple femicidio: hallaron en Quilmes el Volkswagen Fox de Sotacuro

Monseñor García: "Hay chicos que desde los 9 años comienzan a consumir droga"

Triple femicidio: "Estuvo organizado para que quedaran como desaparecidas"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, y su mano derecha, Matías Ozorio, fueron detenidos en Lima. 

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a "Pequeño J" y Matías Ozorio, su mano derecha

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La Policía Científica en la vivienda del prefecto hallado muerto en su departamento, en el centro de Bahía Blanca. (La Nueva)

Bahía Blanca: hallaron muerto a un oficial de Prefectura en su departamento

Por  Ana Roche