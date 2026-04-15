miércoles 15 de abril de 2026
15 de abril de 2026 - 20:11

Otamendi: dos detenidos por un violento asalto a una mujer de 91 años

El hecho ocurrido a fines de marzo dio origen a una investigación que derivó en la detención de dos de los presuntos autores.

Dos detenidos por un asalto a una mujer en Otamendi.

Dos detenidos por un asalto a una mujer en Otamendi.

Un asalto a una mujer de 91 años en la localidad de Otamendi, ocurrido a fines de marzo, dio origen a una investigación que derivó en la detención de dos de los presuntos autores, tras una serie de allanamientos y el análisis de cámaras de seguridad.

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Según informaron fuentes oficiales, la víctima se encontraba en su vivienda cuando fue sorprendida por tres hombres armados. Los delincuentes la golpearon y la encerraron en una de las habitaciones, para luego llevarse dinero en efectivo, un revólver, alhajas de oro y el control remoto de la alarma vecinal, que no llegó a ser activada.

De acuerdo con el diario La Capital, a partir de ese hecho, la causa avanzó con la intervención de la SubDDI local. El relevamiento de cámaras permitió detectar a los sospechosos descender de un vehículo que actuaba como apoyo y huir a pie tras el robo, incluso descartando prendas de vestir durante la fuga. Con esos elementos, los investigadores lograron identificar a tres hombres como presuntos autores y solicitaron órdenes de allanamiento en distintos domicilios de Otamendi.

Durante los procedimientos, realizados en las primeras semanas de abril, se secuestraron dinero en efectivo, teléfonos celulares, ropa utilizada en el hecho y parte de las alhajas sustraídas. En una primera instancia, dos de los imputados habían sido aprehendidos, aunque luego recuperaron la libertad. Sin embargo, el avance de las pericias -en particular, la comparación de las prendas incautadas con las utilizadas durante el asalto- permitió reunir nuevas pruebas.

Con esos elementos, la Justicia ordenó sus detenciones, que se concretaron este martes. Ambos quedaron alojados en la Unidad Penal N° 44 de Batán, imputados por robo calificado doblemente agravado por haberse cometido en poblado y en banda y con el uso de arma.

Fuente: Agencia DIB

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