Olavarría: encuentran con vida y en buen estado a un niño que estaba desaparecido

Dylan González Pereyra, un niño de 8 años que había sido visto por última vez la tarde del sábado en Olavarría, fue hallado con vida y en buen estado de salud, informó esta tarde el municipio. Por el menor, que se ausentó de un establecimiento rural ubicado a unos 40 kilómetros de la ciudad, se había activado el “Alerta Sofía”.

Durante la tarde del domingo se habían desplegado diversas labores de investigación y campo, con rastrillajes llevados a cabo en conjunto entre DDI, Patrulla Rural y Defensa Civil de Provincia, y con la UFI 7 al frente de la investigación. Las tareas incluyeron la utilización de canes e inclusive aviones particulares.

Búsqueda aérea del niño desaparecido en Olavarría Búsqueda por aire del niño desaparecido en Olavarría. Municipalidad de Olavarría El “Alerta Sofía” es un sistema de alerta de emergencia rápida desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en “Alto Riesgo Inminente”, mediante el trabajo articulado entre las entidades del sector público y el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil, se confirmó esta tarde desde el municipio.

Según detalla el portal Infoeme, Dylan González Pereyra, de solo 8 años, se ausentó el sábado a las 16 de su casa ubicada en un establecimiento rural llamado "San Bernardo", que queda en la Zona de la Escuela N° 34. (DIB) GML

