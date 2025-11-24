lunes 24 de noviembre de 2025
24 de noviembre de 2025 - 17:21

Nicanor Otamendi: asesinan a un hombre en un campo e investigan si se trató de un robo

La víctima, de 75 años, había vendido días atrás corderos y lechones, por lo que tenía una suma no precisada de dinero en su casa, según relataron familiares.

Por Agencia DIB
Un crimen conmueve a la localidad de Comandante Nicanor Otamendi.

Un campesino de 75 años fue asesinado el sábado por la noche en las afueras de Comandante Nicanor Otamendi. El crimen de Alberto Costa se conoció el domingo al mediodía, cuando trabajadores rurales encontraron su cadáver dentro de una precaria habitación en un campo ubicado cerca del acceso a la localidad, sobre la ruta 88.

Según informó el diario La Capital, efectivos del Comando de Patrulla Rural, junto con la Policía Comunal de General Alvarado, trabajaron en la vivienda en la que residía la víctima. Costa no tenía relación laboral con los propietarios del predio, aunque éstos le permitían permanecer allí para cuidar distintos animales.

La Fiscalía Descentralizada de General Alvarado confirmó este lunes que Costa murió tras recibir varios disparos y que logró defenderse a los tiros. Los investigadores sostienen que el crimen ocurrió en el contexto de un robo, ya que faltaban dinero y algunas armas que pertenecían al hombre.

El móvil del crimen

La víctima había vendido días atrás corderos y lechones, por lo que tenía una suma no precisada de dinero en su casa. Los familiares indicaron al fiscal que ese dinero y las armas ya no estaban cuando fue hallado el cuerpo. El ataque ocurrió en una vivienda rural aislada, localizada a unos 5 kilómetros de la ruta 88 y a más de 1.000 metros de cualquier otra construcción.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, se produjo un tiroteo en el que Costa llegó a disparar para defenderse. Tras recibir más de un balazo, alcanzó a refugiarse en una pequeña habitación, donde fue hallado muerto al día siguiente. Los investigadores creen que al menos dos personas participaron del robo y posterior asesinato. (DIB)

