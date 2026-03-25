Necochea: se desarrolló la segunda jornada del juicio por el femicidio de Magalí Vera

Alejo Sequeira, el buzo de Prefectura que declaró en el juicio por el femicidio de Magalí Vera. Ecos Diarios

Este miércoles tuvo lugar en Necochea la segunda jornada del juicio por el femicidio de Magalí Vera. Prestaron declaración un buzo de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y otros testigos considerados relevantes para el avance de la causa. El imputado, Javier Cerfoglio, estuvo ausente.

Uno de los testimonios más significativos fue el del cabo primero Alejo Sequeira, integrante de PNA desde 2015 y buzo desde 2018, quien intervino durante la madrugada del hecho en el río Quequén. Según relató ante el tribunal y recogió Ecos Diarios, fue convocado alrededor de las 5.40 y llegó al lugar pocos minutos después a bordo de una moto de agua.

Durante su exposición, Sequeira indicó que al momento de su arribo el vehículo se encontraba volcado, con las ruedas hacia arriba, y que solo presentaba abierto el vidrio del lado del conductor. Además, señaló que en medio del operativo logró divisar una sandalia negra flotando en el agua, un elemento que luego reconoció en las fotos mostradas por el fiscal.

En la audiencia también declararon otros testigos que aportaron distintos elementos vinculados a lo ocurrido aquel día.

El lunes que viene El juicio continuará el próximo 30 de marzo. Ese día se espera que brinden su testimonio más personas que participaron en la búsqueda tras el hallazgo del automóvil en el agua. Mientras que los alegatos están previstos para el 6 de abril, el único imputado, Javier Cerfoglio, no se presentó de manera virtual, como estaba previsto. Fuente: Agencia DIB

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