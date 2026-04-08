Necochea: le llevó un pantalón con marihuana a un amigo preso y la Policía lo descubrió

El ahora detenido tiene 22 años. Ecos Diarios

Un joven de 22 años quedó detenido en la Comisaría Primera de Necochea, luego de intentar ingresar marihuana escondida en un pantalón destinado a un detenido alojado en la dependencia policial.

El hecho, según cuenta Ecos Diarios, ocurrió cuando el sujeto se presentó en la sede policial ubicada en Av. 58 Nº 3068 con la prenda para un interno detenido por una causa de desobediencia judicial. Al momento de la inspección preventiva del pantalón, el personal policial detectó un envoltorio oculto en la costura que contenía “sustancia vegetal compatible con cannabis”, según el parte oficial.

Más de cinco gramos Ante esta situación, se procedió a la requisa del individuo y se le encontró un segundo envoltorio con la misma sustancia. Tras el pesaje correspondiente, se determinó un total de 5,40 gramos de marihuana.

Comunicada la situación a la UFI N° 30 del Departamento Judicial Necochea, se dispuso la aprehensión del joven por “facilitación de estupefacientes” (Art. 5 último párrafo Ley 23.737) y “tenencia simple para consumo personal”.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría en el marco de los controles preventivos habituales para el ingreso de elementos destinados a personas detenidas. Fuente: Agencia DIB

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