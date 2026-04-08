miércoles 08 de abril de 2026
8 de abril de 2026 - 14:03

Necochea: le llevó un pantalón con marihuana a un amigo preso y la Policía lo descubrió

La droga apareció cuando revisaron la prenda. El joven terminó, también, arrestado.

Por Agencia DIB
El ahora detenido tiene 22 años.

El ahora detenido tiene 22 años.

Ecos Diarios

Un joven de 22 años quedó detenido en la Comisaría Primera de Necochea, luego de intentar ingresar marihuana escondida en un pantalón destinado a un detenido alojado en la dependencia policial.

Más noticias
Javier Cerfoglio es el único acusado por el femicidio de Magalí Vera.

El crimen de Magalí Vera en Necochea: finalizaron los alegatos con duros detalles de la agresión y la muerte
Usina Popular Cooperativa Sebastián de María. (Ecos Diarios)

Fuerte malestar de los vecinos por el servicio eléctrico en Necochea y Quequén

El hecho, según cuenta Ecos Diarios, ocurrió cuando el sujeto se presentó en la sede policial ubicada en Av. 58 Nº 3068 con la prenda para un interno detenido por una causa de desobediencia judicial. Al momento de la inspección preventiva del pantalón, el personal policial detectó un envoltorio oculto en la costura que contenía “sustancia vegetal compatible con cannabis”, según el parte oficial.

Más de cinco gramos

Ante esta situación, se procedió a la requisa del individuo y se le encontró un segundo envoltorio con la misma sustancia. Tras el pesaje correspondiente, se determinó un total de 5,40 gramos de marihuana.

Comunicada la situación a la UFI N° 30 del Departamento Judicial Necochea, se dispuso la aprehensión del joven por “facilitación de estupefacientes” (Art. 5 último párrafo Ley 23.737) y “tenencia simple para consumo personal”.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría en el marco de los controles preventivos habituales para el ingreso de elementos destinados a personas detenidas.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

El crimen de Magalí Vera en Necochea: finalizaron los alegatos con duros detalles de la agresión y la muerte

Fuerte malestar de los vecinos por el servicio eléctrico en Necochea y Quequén

Avellaneda: un hombre apuñaló a su pareja en el auto, su hija logró escapar y él se suicidó

La Plata: confirman que jubilado hallado muerto en su casa fue asesinado

García Belsunce: rechazan pedido de libertad condicional presentado por Nicolás Pachelo

Escobar: abusó de una menor, estuvo 13 años prófugo y lo atraparon haciendo compras

Morón: desalojaron el histórico boliche Pinar de Rocha por una deuda en el pago del alquiler

Terror en el tren Roca: hombre armado tomó como rehén a una pasajera

La Plata: rescataron a un niño de 11 años con autismo que estaba encerrado en una jaula de madera

San Nicolás: entró a una parroquia, sustrajo un porta cirios y se lo llevó en su bicicleta

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El ahora detenido tiene 22 años.

Necochea: le llevó un pantalón con marihuana a un amigo preso y la Policía lo descubrió