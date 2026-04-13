Necochea: condenan a reclusión perpetua al femicida de Magalí Vera

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Necochea condenó a reclusión perpetua a Javier Cerfoglio, de 40 años, acusado de golpear con brutalidad a su esposa , Magalí Vera , de 34, y arrojarla a aguas del Río Quequén en el interior de su automóvil cuando ella todavía estaba con vida .

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El femicida escuchó la sentencia desde la Unidad Penal 44 de Batán, donde permanece detenido desde el pasado 4 de diciembre, horas después de que rescatara el cadáver y la autopsia descartara que no se trató de un accidente automovilístico con despiste sino una agresión con más de 40 golpes consecutivos .

El salvaje crimen, uno de los más impactantes en la historia de Necochea, se produjo el domingo 1° de diciembre de 2024, después de una fiesta de casamiento de que la pareja se retiró intempestivamente tras una discusión.

El fallo, que fue unánime y lo transmitió el sitio de YouTube de la Suprema Corte bonaerense, se dio a conocer en una sala del tribunal presidido por la jueza Luciana Irigoyen Testa (secundada por sus pares Ernesto Juliano y Diego Mónaco ), en el edificio donde funcionó el Hotel Argentino, en la zona de la playa, adonde afuera se concentró amigos y familiares de Magalí.

Mientras el fiscal Marcos Bendersky y el abogado querellante Juan Manuel Iovine habían pedido una pena de reclusión perpetua en los alegatos, el defensor del imputado, Javier Mengoechea, se inclinó por una pena más leve -20 años- por considerar que cometió "una tentativa de homicidio agravado con homicidio culposo en concurso real".

El cuerpo de Magalí Vera fue hallado el domingo pasado en el Río Quequén y su pareja, Javier Cerfoglio, está acusado de femicidio. El cuerpo de Magalí Vera fue hallado en el Río Quequén.

Crimen en la madrugada

Tal como informó la agencia DIB, el crimen tuvo lugar en la madrugada del 1 de diciembre de 2024. Una cámara de seguridad ubicada en un comercio de las calles 50 y 53 captó el momento en que Cerfoglio golpeaba violentamente a Vera hasta dejarla inconsciente. Luego del ataque la subió al auto, que minutos más tarde hundió en las aguas del río Quequén Grande con la joven en su interior.

El fiscal que investigó el caso acusó a Cerfoglio del delito de “homicidio cuádruplemente agravado por el vínculo, alevosía, ensañamiento y en un contexto de violencia de género”.

La Justicia confirmó esa carátula legal y rechazó el pedido realizado por la Defensoría Oficial de dejar de lado alguno de los agravantes planteados por la Fiscalía. De ser hallado culpable, Cerfoglio podría ser sentenciado a reclusión perpetua.

Ese 1 de diciembre, tras el hecho, Cerfoglio llamó a su padre para avisarle del “accidente” que había tenido. El hombre mayor fue quien avisó a la Policía.

Los efectivos encontraron a Cerfoglio en la orilla del río. En ese momento, el sindicado autor del crimen les dijo a los agentes de seguridad que había tenido una discusión con su esposa al regresar de un casamiento y ella le había trabado el volante.

El cuerpo de Vera fue encontrado horas más tarde, en el río, debajo del muelle del Club Necopesca, a pocos metros del sitio en el que estaba el vehículo.

A medida que la fiscalía avanzó con la investigación, se fueron conociendo los detalles del caso que, un primer momento, se presentó como un evento vial causado por la lluvia.

Fuente: Agencia DIB