martes 18 de noviembre de 2025
18 de noviembre de 2025 - 18:26

Miramar: delincuentes desfiguran a un hombre de 90 años y a su hijo

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando tres personas ingresaron a un domicilio de Miramar, redujeron al hombre y a su hijo, los ataron y los golpearon.

Por Agencia DIB
Un hombre de 90 años fue víctima de una violenta agresión dentro de su vivienda de Miramar. El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando tres personas ingresaron a un domicilio de la calle 26 esquina 31, redujeron al hombre y a su hijo, de 64 años, los ataron y los golpearon, según denunció la familia.

Según la reconstrucción del hecho, los agresores forzaron una ventana tras escalar hasta el balcón y sorprendieron a los dos hombres, a quienes redujeron mediante golpes repetidos mientras exigían dinero. Uno de ellos golpeó al mayor con tal violencia que quedó prácticamente desfigurado.

De acuerdo con el sitio Noticias Miramar, el hombre fue identificado como Omar Garros. Su hija hizo pública la situación en redes sociales, donde relató lo sucedido y compartió imágenes de las lesiones. “Es mi papá, Omar Garros, 90 años, laburante de toda la vida. Hoy en la madrugada unos delincuentes entraron a su casa, los ataron a él y a mi hermano Daniel y los molieron a palos. ¿Hasta cuándo hay que aguantar tanta inseguridad en Miramar?”, expresó en su publicación.

De acuerdo con el testimonio difundido por la familia, padre e hijo permanecieron maniatados mientras los atacantes revisaban la vivienda. Tras el hecho, las víctimas fueron atendidas por personal de salud, que constató golpes y heridas producto de la agresión. (DIB)

