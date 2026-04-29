miércoles 29 de abril de 2026
29 de abril de 2026 - 13:57

Megaoperativo en Necochea y Quequén: detienen a cuatro personas y secuestran drogas por $ 120 millones

Se trató de cinco procedimientos en distintos domicilios, llevados a cabo por la Prefectura Naval Argentina.

Por Agencia DIB
Parte de lo incautado en los operativos en Necochea y Quequén.

Parte de lo incautado en los operativos en Necochea y Quequén.

PNA

Un importante operativo contra el narcotráfico se desarrolló en Necochea y Quequén, donde la Prefectura Naval Argentina (PNA) llevó adelante una serie de allanamientos simultáneos que culminaron con la detención de cuatro personas y el secuestro de droga, armas y dinero en efectivo. El valor total de los estupefacientes incautados supera los 120 millones de pesos.

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Los procedimientos se concretaron el pasado martes por disposición del Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial de Necochea, a cargo del juez subrogante Nicolás Lamberti, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes.

Allanamientos

De acuerdo con lo informado por Ecos Diarios, se realizaron cinco allanamientos en distintos domicilios de ambas localidades, con la intervención de personal especializado de la Prefectura de Zona Mar Argentino Norte y de las delegaciones de Mar del Plata, Quequén y Bahía Blanca.

Como resultado de los operativos fueron detenidos tres hombres y una mujer, todos mayores de edad y de nacionalidad argentina. Además, se incautaron más de seis kilos de estupefacientes, tres armas de fuego —una de ellas con pedido de secuestro por hurto—, más de 200 municiones y una granada de gas lacrimógeno.

Durante los procedimientos también se secuestraron dispositivos electrónicos, una máquina contadora y detectora de billetes, dinero en efectivo, frascos y envoltorios con restos de sustancias, así como elementos utilizados para el fraccionamiento de droga.

Según se informó, el valor total de lo incautado supera los 120 millones de pesos.

Fuente: Agencia DIB

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