Mar del Plata: detuvieron a un influencer apodado "El Musulmán" con un kilo de coaína

Un influencer conocido en redes sociales por exhibir viajes en aviones privados y un estilo de vida ostentoso quedó detenido en las últimas horas en la ciudad de Mar del Plata por venta de drogas.

El operativo, encabezado por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mar del Plata, derivó en el secuestro de un kilo de cocaína con alto grado de pureza, más de $1.300.000, una camioneta Volkswagen Amarok presuntamente utilizada para la logística de distribución, balanzas digitales, celulares y documentación relevante para la causa.

La investigación, que se inició en julio, reconstruyó que el joven de 26 años apodado " El Musulmán" en redes sociales, usaba YouTube e Instagram para ofrecer servicios de coaching y trading , y documentaba viajes a países de Medio Oriente en avión privado.

A través de tareas de campo y seguimientos, la Policía certificó el modus operandi del sospechoso, quien utilizaba Whatsapp y Telegram para coordinar transacciones de droga bajo la modalidad delivery, pactando encuentros con potenciales compradores en distintos puntos de Mar del Plata.

Durante uno de los operativos, los efectivos interceptaron a un cliente en la zona céntrica de la ciudad balnearia, incautando cocaína en su poder y sumando evidencia clave para la causa. La detención del muchacho se concretó en inmediaciones del shopping Los Gallegos, después de un seguimiento de sus movimientos, a bordo de su Volkswagen Amarok. Durante la requisa del vehículo, los policías hallaron envoltorios con cocaína y una balanza de precisión dentro de un morral perteneciente al implicado.

El dinero secuestrado - más de $1.300.000 en efectivo - y la camioneta son considerados instrumentos directos de la actividad ilegal. Se sospecha, además, que una panadería ubicada en el barrio Pueyrredón servía para el movimiento y “blanqueo” de activos provenientes de la venta de estupefacientes.

El sospechoso fue alojado en la Unidad Penitenciaria Nº.44 de Batán. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones ni extensión de las pesquisas. (DIB)