Mar del Plata: destituyeron a juez sospechado por la desaparición de 144 monedas de oro en San Isidro

El Consejo de la Magistratura destituyó a Martín Luciano Poderti por mal desempeño en sus funciones, a raíz de la desaparición de 144 monedas de oro que se encontraban bajo su custodia cuando se desempeñaba como secretario del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro . Hasta este jueves, Poderti ocupaba el cargo de juez federal en Mar del Plata .

El jury de enjuiciamiento que analizó su conducta lo halló responsable de haber incumplido el deber de custodia de bienes judicializados. Si bien el tribunal desestimó la acusación directa por la sustracción de las monedas -hecho que continúa siendo investigado en sede penal-, consideró que la gravedad de lo ocurrido resulta incompatible con su permanencia en la magistratura, según publica este jueves el diario La Capital.

“Quien fue secretario infiel no puede ejercer la judicatura, porque demuestra la falta de actitudes imprescindibles que hacen perder la confianza pública”, sostuvo la mayoría del tribunal en el fallo, cuya lectura fue transmitida de manera online.

La votación que resolvió su remoción alcanzó el mínimo de cinco votos requerido. La iniciativa fue impulsada por el presidente del jury, José María Escobar Cello , y contó con el acompañamiento de los vocales Víctor Arturo Pesino , el senador Rodolfo Suárez , el diputado Manuel Quintar y el abogado Antonio Manuel Estévez .

En disidencia votaron el senador Jesús Fernando Rejal y la diputada Agustina Propato, quienes propusieron aguardar el avance de la causa penal, en la que Poderti ya tiene confirmado su procesamiento.

La desaparición de las monedas de oro

Tal como informó agencia DIB en varias oportunidades, a Poderti se lo acusa de haberse quedado con 59 piezas de oro, representando moneda “Krugerrand”; 28 piezas de oro “Estados Unidos mexicanos”, 50 pesos mexicanos; 54 piezas de oro, moneda libra (soberano); 2 piezas de oro, moneda 100 Soles; y 1 pieza de oro, moneda de 100 Yuanes.

Las monedas habían sido secuestradas durante el operativo “Quijote”, en el que fue detenido el empresario Gustavo Sancho en una causa por narcotráfico. Los allanamientos se realizaron en noviembre de 2017 en distintos lugares del país, donde Sancho tenía estrechos contactos.

¿Quién es Martín Poderti?

Poderti era secretario del juzgado federal 2 de San Isidro que intervino tras la inhibición del juzgado 1 en ese expediente y que ordenó la custodia de todos los bienes de Sancho. Según el fiscal Paul Starc pudo determinar, las monedas estaban en la caja de seguridad 8-44 del Banco Nación de San Isidro, cuya única llave tenía Poderti. Entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023, este ingresó 19 veces a la caja de seguridad, lo que quedó constatado en todas las actas y planillas de la entidad bancaria.

En su descargo, Poderti dijo que iba a la caja de seguridad porque sufrió un robo en el domicilio de Martínez, oportunidad en la que revolvieron toda la casa en muy poco tiempo, incluso, papeles de trabajo que tenía en su poder, además de haberse llevado dinero, electrodomésticos y otros efectos. Agregó que le dio la sensación que estaban buscando algo, razón por la cual su domicilio no era un lugar seguro para guardar la documentación y papeles de trabajo vinculados con los expedientes a los que hizo referencia. Alegó que eran varias las razones o motivos por los cuales no cometió el hecho que se le imputa.

En tal sentido, Poderti mencionó que era un funcionario honesto, que lo fue durante los 31 años de carrera judicial y que se preparó todo ese tiempo para alcanzar y honrar el cargo que ostenta en la actualidad. Manifestó también que no había ninguna explicación razonable por la cual alguien que tuviera acceso a todas las monedas, si el objeto era robar, dejara algunas, máxime si incluso quedaron elementos de mayor valor.

Lo increíble del caso fue que las monedas pertenecían a Roberto Tamborini, en su momento señalado como un miembro de la organización liderada por Sancho. Sin embargo, Tamborini fue sobreseído en mayo de 2023 y se ordenó que se le restituyeran todos los bienes incautados. Cuando el reemplazante de Poderti en el juzgado federal 2 de San Isitro fue en busca de esos bienes en abril de este año, se notó el faltante.

