miércoles 25 de marzo de 2026
25 de marzo de 2026 - 18:32

Mar del Plata: destituyeron al juez Mariano Riva por violencia de género y maltrato laboral

El jury, impulsado por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), incluyó un debate oral y público con más de veinte testimonios de víctimas y pericias oficiales. Tanto la Procuración como la AJB sostuvieron que los hechos estaban probados y que correspondía la máxima sanción.

Por Agencia DIB
Riva junto a su abogada defensora durante la primera audiencia del Jury en La Plata.

Riva junto a su abogada defensora durante la primera audiencia del Jury en La Plata.

Tras dos años de suspensión, el juez Mariano Riva, titular del Tribunal de Trabajo N°4 de Mar del Plata, fue destituido de su cargo, luego de que el Jurado de Enjuiciamiento considerarse acreditadas prácticas de maltrato, hostigamiento, acoso sexual y abuso de poder contra trabajadores y trabajadoras judiciales.

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El jury, impulsado por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), incluyó un debate oral y público que se desarrolló en La Plata, con más de veinte testimonios de víctimas y pericias oficiales. Tanto la Procuración como la AJB sostuvieron que los hechos estaban probados y que correspondía la máxima sanción.

“Este fallo marca un precedente: no hay lugar para la violencia laboral ni de género en el Poder Judicial. Es el resultado de la organización y la decisión de no naturalizar estas prácticas”, expresó Oscar Yenni, secretario gremial de la AJB.

"Es fundamental denunciar y no atravesar estas situaciones en soledad. La AJB es el espacio para acompañar, contener e impulsar estos reclamos y buscar justicia ante hechos que muchas compañeras aún sufren. Este tipo de resoluciones también nos marcan el camino para seguir construyendo, todos los días, un Poder Judicial más democrático, con perspectiva de géneros y libre de violencias", indicó Mónica Blanc, secretaria de Géneros y Diversidad.

Denuncia y suspensión

La Suprema Corte decidió otorgar en febrero de 2024 una licencia compulsiva a los jueces del Tribunal de Trabajo N°4 del Departamento Judicial Mar del Plata, Mariano José Riva y Alejandro Augusto Lerena. Ambos fueron denunciados por la Asociación Judicial Bonaerense por graves prácticas de violencia laboral y de género.

La denuncia giró en torno a sucesos que involucraron hechos de violencia con especial direccionamiento hacia las mujeres, que se prolongaron en el tiempo a lo largo de los años adquiriendo un carácter sistemático: cambios de lugar de trabajo como castigo, críticas injuriosas, obstrucción de licencias y de pedidos de pases, intromisión permanente en la vida privada, violación sistemática de la carrera judicial y sumarios administrativos, reacciones violentas, alusiones de índole sexual, prohibición de recurrir al sindicato, sobreexigencia laboral, descalificación, etc.

Los hechos fueron investigados por la Subsecretaría de Control Disciplinario y considerados de tal gravedad que habilitan el sometimiento de los jueces Riva y Lerena a juicio político. Por tal razón se remitieron las actuaciones al Procurador General y éste los denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento para que se evalúe su destitución.

Fuente: Agencia DIB

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