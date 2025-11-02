domingo 02 de noviembre de 2025
2 de noviembre de 2025 - 12:27

Mar del Plata: atacó a cuchillazos en la calle al padre de su ex y a otra persona

El hombre de 50 años y un joven de 25 resultaron heridos a cuchillazos el viernes por la tarde en Mar del Plata.

Por Agencia DIB
Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata.&nbsp;

Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata. 

La Capital

Un hombre de 50 años y un joven de 25 resultaron heridos a cuchillazos el viernes por la tarde en Mar del Plata, tras ser atacados en la vía pública por el exnovio de una de las hijas del mayor de ellos.

Más noticias
El Ingreso a la Reserva es por la Avenida de los Trabajadores.

Reserva Natural Puerto de Mar del Plata, a un paso de Punta Mogotes
Las autoridades de la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (Cafrexport) recibieron en Mar del Plata al subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Juan Antonio López Cazorla.

Empresarios pesqueros reclaman alivio fiscal y apoyo estatal para las Pymes

Según informó el diario La Capital, el hecho ocurrió en la calle Brasil, entre Brown y Falucho, cuando las víctimas fueron interceptadas por un hombre que, sin mediar palabra, los agredió con dos cuchillas y luego se dio a la fuga.

Fuentes policiales indicaron que el hombre de 50 años sufrió cortes en el tórax y en la parte interna del muslo izquierdo, mientras que el joven presentó una lesión en el pulgar izquierdo. Ambos fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos, donde el mayor quedó internado.

Ataque en las calles de Mar del Plata

El ataque fue presenciado por vecinos, quienes llamaron al 911, lo que permitió la intervención del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 12ª y la realización de peritajes por parte de Policía Científica.

El agresor sería la expareja de una de las hijas del hombre herido y, según La Capital, contaría con denuncias previas en la Comisaría de la Mujer. (DIB)

Temas
Ver más

Reserva Natural Puerto de Mar del Plata, a un paso de Punta Mogotes

Empresarios pesqueros reclaman alivio fiscal y apoyo estatal para las Pymes

Mar del Plata: condenado por abuso salió de la cárcel, conoció a una mujer y la violó

Mar del Plata: pedido de perpetua para acusado de matar a un joven en disputa por una gallina

Mar del Plata: mantuvo encerrada a su expareja más de un día y golpeó a su nuevo novio

Mar del Plata: intentó asfixiar a su pareja, la hija de la mujer llamó a la policía y lo detuvieron

Bahía Blanca: juzgan a comerciante chino por abusar de tres empleadas

Necochea: murió un menor que fue apuñalado por otro en una pelea callejera

Caso Báez Sosa: desmienten que uno de los rugbiers haya intentado suicidarse

Operación "Malambo Verde": desarticulan una red internacional de falsificadores de dólares

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Adolescente murió apuñalado en Necochea.

Necochea: murió un menor que fue apuñalado por otro en una pelea callejera

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Los patentamientos de autos de octubre, según Acara.

Autos 0km: los patentamientos subieron 16,9% interanual en octubre

Por  Agencia DIB