Luján: dos personas detenidas por el crimen de un instructor de tiro

Dos personas fueron detenidas en tres allanamientos realizados en el marco de la investigación por un homicidio descubierto el 9 de este mes en Luján .

Ese domingo 9, al mediodía, personal policial de la Comisaría 1ª de Luján fue alertado por un vecino de que, en una zona de monte ubicada a la altura de la colectora sur del Acceso Oeste y la calle Del Pilar , había un sector con tierra removida, una zapatilla y sangre en el pasto. Tras solicitar la presencia de la Policía Científica y del Cuerpo Médico Departamental, se logró identificar a la víctima: un hombre de 31 años, instructor de tiro, domiciliado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según informó la Fiscalía de Mercedes.

En la autopsia se constató que el cuerpo presentaba un orificio de entrada y otro de salida en la zona del cráneo, producido por un proyectil de arma de fuego. La causa de muerte fue “shock neurogénico, ocasionado por lesión cerebral grave producida por herida de arma de fuego”. La data de muerte se estimó entre 48 y 72 horas previas al hallazgo.

Tras recabar una serie de elementos de interés -como el análisis de cámaras de seguridad y el entrecruzamiento de comunicaciones telefónicas-, se solicitó una orden de detención para dos sospechosos y la realización de tres allanamientos en dos domicilios de Luján y uno de Pilar, los cuales se llevaron a cabo en la madrugada de este jueves.

Robo en la casa de la víctima

Del relevamiento efectuado se determinó que dos personas habían ingresado a la vivienda de la víctima y se habían llevado una importante cantidad de armas de fuego, todas ellas registradas a nombre del hombre por su condición de instructor de tiro y armero.

En los allanamientos de este jueves, además de las dos detenciones, se secuestró una importante cantidad de armas de fuego, municiones, la ropa utilizada el día del hecho por uno de los imputados, una camioneta Nissan Frontier 4x4 y otros elementos de interés para la investigación.

Los imputados -uno de 39 años, domiciliado en Luján, y otro de 47, de Pilar, instructor de tiro y efectivo policial- comparecerán mañana viernes ante el agente fiscal y deberán hacerlo por los delitos de uso de arma de fuego, alevosía y homicidio criminis causa, en concurso real con hurto agravado por el uso de llave verdadera. (DIB)