jueves 20 de noviembre de 2025
20 de noviembre de 2025 - 16:45

Luján: dos personas detenidas por el crimen de un instructor de tiro

El cuerpo del hombre (31) fue hallado el 9 de noviembre. Presentaba un orificio de entrada y de salida en la zona del cráneo, producido por un arma de fuego.

Por Agencia DIB
Elementos secuestrados en allanamientos por el crimen del armero en Luján.

Elementos secuestrados en allanamientos por el crimen del armero en Luján.

Fiscalía Mercedes

Dos personas fueron detenidas en tres allanamientos realizados en el marco de la investigación por un homicidio descubierto el 9 de este mes en Luján.

Más noticias
Monumento a los Caídos en la Guerra de Malvinas, en la ciudad de Luján.

En Luján, 17 calles llevarán el nombre de veteranos de Malvinas
Rosalía Paniagua confesó haber asesinado al ingeniero Roberto Wolfenson. Eso le significó prisión perpetua.

Crimen del ingeniero en Pilar: prisión perpetua para la empleada que lo asesinó

Ese domingo 9, al mediodía, personal policial de la Comisaría 1ª de Luján fue alertado por un vecino de que, en una zona de monte ubicada a la altura de la colectora sur del Acceso Oeste y la calle Del Pilar, había un sector con tierra removida, una zapatilla y sangre en el pasto. Tras solicitar la presencia de la Policía Científica y del Cuerpo Médico Departamental, se logró identificar a la víctima: un hombre de 31 años, instructor de tiro, domiciliado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según informó la Fiscalía de Mercedes.

En la autopsia se constató que el cuerpo presentaba un orificio de entrada y otro de salida en la zona del cráneo, producido por un proyectil de arma de fuego. La causa de muerte fue “shock neurogénico, ocasionado por lesión cerebral grave producida por herida de arma de fuego”. La data de muerte se estimó entre 48 y 72 horas previas al hallazgo.

Tras recabar una serie de elementos de interés -como el análisis de cámaras de seguridad y el entrecruzamiento de comunicaciones telefónicas-, se solicitó una orden de detención para dos sospechosos y la realización de tres allanamientos en dos domicilios de Luján y uno de Pilar, los cuales se llevaron a cabo en la madrugada de este jueves.

Robo en la casa de la víctima

Del relevamiento efectuado se determinó que dos personas habían ingresado a la vivienda de la víctima y se habían llevado una importante cantidad de armas de fuego, todas ellas registradas a nombre del hombre por su condición de instructor de tiro y armero.

En los allanamientos de este jueves, además de las dos detenciones, se secuestró una importante cantidad de armas de fuego, municiones, la ropa utilizada el día del hecho por uno de los imputados, una camioneta Nissan Frontier 4x4 y otros elementos de interés para la investigación.

Los imputados -uno de 39 años, domiciliado en Luján, y otro de 47, de Pilar, instructor de tiro y efectivo policial- comparecerán mañana viernes ante el agente fiscal y deberán hacerlo por los delitos de uso de arma de fuego, alevosía y homicidio criminis causa, en concurso real con hurto agravado por el uso de llave verdadera. (DIB)

Temas
Ver más

En Luján, 17 calles llevarán el nombre de veteranos de Malvinas

Crimen del ingeniero en Pilar: prisión perpetua para la empleada que lo asesinó

Bahía Blanca: 15 años de prisión para hombre que abusó de la hija de su pareja

Circuito represivo de la zona oeste del Conurbano: amplían la acusación por delitos sexuales a dos acusados

Esteban Echeverría: paseaba con una amiga y lo mataron a tiros para robarle la bicicleta

Miguel Bru: murió Justo López, uno de los policías condenados por la muerte y desaparición

Mar del Plata: el exjefe de la Departamental pide ser juzgado por jurado popular

Miramar: delincuentes desfiguran a un hombre de 90 años y a su hijo

Makintach frente al veredicto: el jury decide si la destituye por el documental de Maradona

La Plata: conmoción en City Bell por el crimen de una psiquiatra

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Condena por abuso sexual en la Justicia de Bahía Blanca.

Bahía Blanca: 15 años de prisión para hombre que abusó de la hija de su pareja

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Rosalía Paniagua confesó haber asesinado al ingeniero Roberto Wolfenson. Eso le significó prisión perpetua.

Crimen del ingeniero en Pilar: prisión perpetua para la empleada que lo asesinó

Por  Agencia DIB