Lomas de Zamora: mató al novio dentro de la casa e investigan si se trató de legítima defensa

Fue en el barrio Parque Barón de Lomas de Zamora. Ambos tenían 35 años y la mujer declaró que minutos antes había sido agredida física y verbalmente.

Por Agencia DIB
La Realidad Online

Una madrugada de extrema violencia terminó con un hombre asesinado dentro de una vivienda de Parque Barón, en Lomas de Zamora: su pareja lo apuñaló en el contexto de una presunta pelea doméstica.

El hecho ocurrió en una casa de la calle Alfonsina Storni al 2300, adonde la Policía llegó tras un llamado de alerta. Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron sin vida a Juan Maximiliano Molina, de 35 años, con profundos cortes en el pecho y el rostro provocados por un arma blanca.

Según informó el sitio La Realidad Online, en el lugar se encontraba Laura R., también de 35 años, quien manifestó que la víctima era su pareja. La mujer declaró que minutos antes había sido agredida física y verbalmente y que, durante un forcejeo, corrió hacia la cocina, tomó un cuchillo y lo utilizó para “defenderse”.

La investigación quedó a cargo de la UFI Nº 9 de Lomas de Zamora, que deberá determinar si se trató de un caso de legítima defensa en un episodio de violencia doméstica o de un homicidio agravado por el vínculo. (DIB)

