miércoles 27 de agosto de 2025
26 de agosto de 2025 - 21:17

Lomas de Zamora: filmó a su hijo de 9 años fumando marihuana y quedó detenido

El sujeto envió el video a sus allegados y esa acción fue determinante para que la Policía indicara los allanamientos.

Por Agencia DIB
El apodado El Tranza de Parque Barón detenido en las últimas horas.&nbsp;

Un hombre filmó a su hijo de 9 años fumando marihuana, rodeado por un arsenal y elementos para fraccionar drogas. Como una gracia, envió el video a sus conocidos y allegados por WhatsApp. Esa acción poco calculada fue determinante para que la Policía le allanara el domicilio y lo detuviera, tanto por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de armas de fuego. En tanto, la Justicia también accionó en beneficio de los menores de edad que están a su cargo.

El hecho ocurrió en Lomas de Zamora, y el sujeto apresado, de 44 años, apodado “El Tranza de Parque Barón”, es conocido en el barrio por dedicarse el narcomenudeo.

drogas Lomas de Zamora
Drogas y armas incautadas en el operativo.&nbsp;

La causa recayó en la UFI Nº.14 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Esteban Berriel, quien ordenó el operativo en la casa del sindicado vendedor de drogas. En el lugar, los agentes secuestraron drogas, un revólver calibre .32, una pistola calibre .22, tres armas de utilería, 26 cartuchos de bala, dos chalecos antibalas, dos juegos de chapas patente, un cinturón de correaje, un celular y un Volkswagen Gol que tenía pedido de secuestro por robo.

Menores bajo resguardo

En tanto, el caso sumó otra arista, ya que en las imágenes aparecía un niño de 9 años, hijo del delincuente, fumando marihuana. La Justicia dispuso que tanto el menor expuesto como su hermano sean puestos bajo resguardo por organismos especializados en la protección de la infancia.

marihuana niño
Captura del video que hizo circular el sujeto apresado, donde expuso a su hijo de 9 a&ntilde;os fumando marihuana.&nbsp;

La medida fue adoptada con el objetivo de salvaguardar su integridad y evitar que continúen en un contexto atravesado por la violencia, el delito y el narcotráfico. (DIB)

Edición impresa Diario Extra del miércoles 27 de agosto de 2025