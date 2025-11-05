La Plata: una preceptora fue atacada cuando intentó detener una pelea entre estudiantes

Una preceptora sufrió un corte en la frente tras intentar separar a alumnos que peleaban en la escuela Normal 2 de La Plata . El hecho ocurrió el martes, en el patio cerrado de la institución, y hasta fue grabado por los testigos.

Cerca del mediodía, alrededor de las 11.40, un estudiante que había sido expulsado ingresó nuevamente al edificio y comenzó a agredir a un compañero. En medio de los golpes, la preceptora intervino para separar y resultó herida.

Esta tarde, la Dirección General de Cultura y Educación (Dgcye) informó que “se adoptaron de manera inmediata las medidas institucionales correspondientes”. De acuerdo con un comunicado, “el joven responsable de iniciar la agresión dejará de ser alumno de la escuela. La Jefatura Distrital de La Plata citará a sus adultos responsables para encontrar otra escuela del distrito a los efectos de continuar su trayectoria educativa”.

En el mismo comunicado, se informa que “la Dgcye instruyó una investigación interna para dilucidar las causas de por qué se incumplieron medidas previas con respecto al estudiante en cuestión; se convocó a los adultos responsables del mismo, se actuó conforme al protocolo provincial de intervención ante situaciones conflictivas y se dispuso el acompañamiento de los equipos directivos, supervisores, Equipos de Orientación Escolar y personal del Equipo de Inspección General para asistir a estudiantes, docentes y familias".

Preocupación docente en La Plata

Durante este miércoles, una compañera de la preceptora herida describió ante los medios la situación que atraviesan. “Hoy los chicos pueden hacer lo que quieran y nosotros no podemos hacer nada”, dijo la mujer, que pidió ser identificada solo como Mónica.

“Mi compañera está bien, pero estuvo shockeada. No lo podía creer. Es una situación que te supera, porque no estamos preparados para esto”, contó, en declaraciones que reprodujo diario El Día. “Tengo 42 años. Antes había amonestaciones, sanciones, y ahora los chicos pueden hacer lo que quieran, romper lo que quieran, y nos tenemos que quedar de brazos cruzados”, expresó. (DIB)