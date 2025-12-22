La Plata: lo siguieron, le pincharon una goma del auto y le robaron una mochila con $15 millones

Dos delincuentes sorprendieron muchacho en una gomería de la ciudad de La Plata y le robaron una mochila con 15 millones de pesos que había sacado minutos antes de un banco. Por fortuna, la Policía actuó con celeridad, montó un intenso operativo, persiguió a los ladrones y recuperó la totalidad del dinero.
La persecución ocurrió en la cruce de Diagonal 73 y calle 24, en la capital bonaerense. La víctima, un enfermero de 50 años, había retirado el efectivo de la sucursal del Banco Patagonia ubicada en 44 entre 26 y 27.
Cuando salió de la hacer la extracción de dinero, el hombre vio que una de las ruedas de su camioneta estaba desinflada y paró en una gomería. En ese momento, los ladrones lo sorprendieron, rompieron el vidrio del coche y se llevaron la mochila con el dinero. Luego escaparon a pie y subieron a una camioneta azul, con la que intentaron huir de la zona.
En tanto, agentes del Comando de Patrullas La Plata localizaron la camioneta de los sospechosos y los persiguieron hasta Camino Centenario y calle 509, en la localidad de Gonnet.
Al verse acorralados, los delincuentes abandonaron la camioneta e intentaron continuar la fuga a pie, pero fueron atrapados a pocos metros.
Los ladrones fueron identificados Hugo Orlando Basualdo, de 47 años, y Rodolfo Leonardo Gómez, de 46, ambos con antecedentes penales en Quilmes y Berazategui. Los dos quedaron detenidos.
Dentro de la camioneta, la Policía secuestró la mochila con los 15 millones de pesos, un celular, guantes, un larga vista y una aguja metálica, el elemento que usaron para pinchar el neumático de la víctima, lo que indica que lo siguieron desde que ingresó a retirar el dinero.
La investigación quedó a cargo de la UFI N°2 del Departamento Judicial La Plata, que imputó a los acusados por el delito de robo calificado. Serán indagados en las próximas horas.
Fuente: Agencia DIB