domingo 26 de octubre de 2025
26 de octubre de 2025 - 22:03

La Plata: denuncian golpiza en la puerta del colegio donde votaban

Una mujer fue a votar con su hijo con discapacidad y atacaron al marido que los esperaba afuera. Fue en Los Hornos, La Plata.

Por Agencia DIB
Una mujer denunció que su marido fue víctima de un hecho de violencia en el contexto de las elecciones en La Plata. Según dijo, fue a votar a la Escuela 83 del barrio Los Hornos, junto a su hijo con discapacidad, y su marido recibió una golpiza mientras los esperaba en la puerta.

La felicidad de Amelia Andreoni tras ejercer su voto .

"El voto es sagrado": una mujer de 103 años fue a las urnas en La Plata
En La Plata, fue detenido un hombre acusado de violencia de género cuando fue a votar.

Cinco detenidos en la Provincia durante la jornada electoral

"Estacionó en la puerta de la escuela, cerca de la UPA (NdR: Unidad de Pronta Atención) de Los Hornos, para esperarnos porque mi hijo no se puede desplazar bien. Al rato vino un joven nervioso y alterado que le pedía que corra el auto", sostuvo la vecina, que según diario El Día se comunicó con la redacción de ese medio. "Mi marido le decía que nos estaba esperando, que tenemos un hijo discapacitado, pero como no lo comprendía, lo agarró a trompadas", agregó la mujer.

En ese marco, dijo, "la policía no hizo nada" y su hijo "entró en una crisis de nervios. Toma psicofármacos y tuve que darle una dosis mayor para tranquilizarlo". Además, respecto de la golpiza, describió: "Primero lo golpeó y lo tiró al piso, y empezó a darle patadas en las piernas. Está muy dolorido". (DIB)

