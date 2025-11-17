lunes 17 de noviembre de 2025
17 de noviembre de 2025 - 16:26

La Plata: conmoción en City Bell por el crimen de una psiquiatra

Virginia Franco fue hallada asesinada en su vivienda de City Bell. Un hombre que fue mencionado como "demorado", ya no figura como sospechoso.

Por Agencia DIB
La médica Virginia Franco, asesinada en City Bell.

La médica Virginia Franco, asesinada en City Bell.

La investigación por el crimen de una psiquiatra en City Bell, partido de La Plata, dio un giro. Fuentes del caso confirmaron que un hombre que inicialmente fue mencionado como “demorado”, no fue detenido ni permanece bajo ninguna medida restrictiva. Esta persona declaró únicamente como testigo y colaboró con la causa.

Más noticias
El futuro de la jueza Julieta Makintach tendrá definición este martes.

Makintach frente al veredicto: el jury decide si la destituye por el documental de Maradona
La entrada del Parque Pereyra Iraola por donde cruzó el sargentojunto a la víctima. video

Detienen a un sargento de la Bonaerense por el secuestro y violación de una joven en La Plata

La víctima, Virginia Franco, fue hallada asesinada en su vivienda. Voceros consultados por el portal 0221.com.ar precisaron que Pablo Adrián Bozza, quien en un primer momento quedó mencionado en el caso, recuperó rápidamente la libertad y ya no figura como sospechoso.

Bozza, de 47 años y amigo de la víctima, fue quien alertó a la Policía el sábado por la mañana, tras no poder comunicarse con Franco. También se presentó en la puerta de la casa de la mujer, donde advirtió que la tranquera estaba abierta.

El crimen de la psiquiatra en City Bell

Virginia Franco, de 68 años, fue encontrada dentro de su vivienda ubicada sobre la calle Cantilo, entre 15 A y 17, en City Bell. Según los informes oficiales, el interior presentaba desorden, con pertenencias dispersas y manchas de sangre alrededor del cuerpo, que estaba en ropa de cama y mostraba múltiples lesiones.

Una de las hipótesis es que el ataque pudo haberse producido en el marco de un robo, aunque no se descartan otras líneas. La autopsia determinó que la mujer sufrió heridas cortantes y una importante pérdida de sangre.

“Murió por un shock hipovolémico”, indicaron los forenses, quienes también constataron lesiones de defensa en las manos, cortes en un dedo y en el mentón, así como un golpe en el rostro. (DIB)

Temas
Ver más

Makintach frente al veredicto: el jury decide si la destituye por el documental de Maradona

Detienen a un sargento de la Bonaerense por el secuestro y violación de una joven en La Plata

La Plata: piloto de carreras murió mientras participaba de una competencia zonal

"Back To Fun": un viaje al cine y la cultura pop de los 80 llega a la capital bonaerense

Dolor en La Plata por el fallecimiento del muralista Lumpen Bola

El Teatro Argentino celebra el aniversario de La Plata con una Gala Lírica

La Plata celebra su 143° aniversario con un festival gratuito en Plaza Moreno

La Plata: padres y alumnos le dieron una brutal paliza a docentes en una escuela

Johnny Depp: revolución y locura en La Plata

La Plata: se entregó un penitenciario acusado de quince casos de abuso sexual

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El futuro de la jueza Julieta Makintach tendrá definición este martes.

Makintach frente al veredicto: el jury decide si la destituye por el documental de Maradona

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Un campo inundado en el corazón de la provincia de Buenos Aires.

Inundaciones: casi 6 millones de hectáreas afectadas, con pérdidas por US$ 2.000 millones, según Carbap

Por  Agencia DIB