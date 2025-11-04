La Matanza: empieza el juicio al expolicía acusado de matar a su vecino por poner la música fuerte

Este martes comienza el juicio por jurados que definirá el futuro del ex policía federal retirado Rafael Horacio Moreno , el hombre de 75 años acusado de matar a su vecino Sergio David Díaz , de 40, durante una discusión por la música alta en plena Navidad en Lomas del Mirador .

A diez meses del crimen ocurrido el 25 de diciembre de 2024 , las familias volverán a verse frente a frente en la sala de audiencias de la Universidad de La Matanza , donde se debatirá si hubo homicidio agravado o, como plantea la defensa, un caso de “legítima defensa”.

La hermana de la víctima, Yamila , reclama la pena máxima y el cumplimiento efectivo en una cárcel común.

El acusado llega detenido, luego de que se rechazara el pedido de prisión domiciliaria que había realizado su abogado, Francisco Oneto , quien insiste en que Moreno “está muy anciano” y “no se encuentra bien”.

La estrategia defensiva será sostener que el disparo fue consecuencia del miedo y que la situación se tornó violenta por parte del chofer, pero la fiscalía y el particular damnificado sostienen lo contrario y presentan como pieza central la filmación realizada por un familiar, donde se ve -según adelantan- que Moreno tensó el martillo del revólver y gatilló.

Etapas

Este martes comenzó la selección del jurado popular, mientras que mañana miércoles dará inicio la ronda de testigos, entre ellos más de una decena aportados por la fiscalía, seis familiares directos de la víctima que presenciaron la secuencia y el personal policial que intervino aquella madrugada.

El debate será dirigido por la jueza técnica Lucila Pacheco, del TOC Nº 2 de La Matanza, y el veredicto podría conocerse el viernes. La clave es si el jurado entiende que hubo un disparo “imprudente” o un homicidio agravado con arma de guerra no habilitada.

El crimen

Díaz fue asesinado en la madrugada del 25 de diciembre de 2024 cuando se encontraba con amigos y familia en la vereda de su casa escuchando música y tomando alcohol. En medio de la fiesta, Moreno se acercó para pedir, de manera amenazante, que bajen la música, a lo que recibió una respuesta negativa.

Ante este escenario, Moreno sacó su arma, la exhibió y comenzó a amedrentar a la víctima, quien se enfureció: “Sos piola vos. A mí no me saques el fierro. ¿Quién te pensas que sos?”.

Fueron solo segundos más tarde cuando el jubilado apretó el gatillo y le disparó a Díaz en el abdomen, lo que causó su muerte minutos después.