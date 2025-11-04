martes 04 de noviembre de 2025
4 de noviembre de 2025 - 16:33

Endeudarse para comer: el 45% de las compras en supermercados se pagan con tarjetas de crédito

Según un estudio de la Universidad de Buenos Aires (UBA), las tarjetas de crédito se convirtieron, por lejos, en el método más usual para la compra de artículos básicos en los supermercados.

Por Martín Gainle y Agencia DIB
Las compras en supermercados con tarjeta de crédito aumentan, pero el consumo cae

Las compras en supermercados con tarjeta de crédito aumentan, pero el consumo cae

El Senasa simplificó los requisitos para la autorización de productos fitosanitarios en el país.

Senasa: se simplifica la normativa para la autorización de productos fitosanitarios
Un trabajador en un taller industrial. (Agencia Xinhua)

Presupuesto: los números en rojo de la provincia y los sectores más castigados

No es un hecho aislado

El fenómeno va acompañado de la caída en las ventas de los supermercados minoristas (que el mismo Centro estima que fue de un 7% acumulada desde que comenzó el actual mandato) y es complementario al retroceso que se evidencia en el uso de tarjetas de débito y efectivo al momento de abonar los productos básicos. Mientras que las tarjetas de crédito se utilizan en el 46% de las transacciones, débito cayó al 27%, efectivo al 16% y el restante 11% corresponde a otros medios de pago.

Supermercados: ¿Endeudarse o restringirse?

Frente a un supermercado en plena Avenida 7 de La Plata, varios vecinos comentaron al micrófono de DIB si se identificaban con esa tendencia: muchos afirmaron ser reacios al uso de tarjetas de crédito, optando por restringir sus consumos o incluso cambiar sus ahorros antes que endeudarse. Otros, sin embargo, no tienen otra posibilidad que entregarse al crédito para comprar lo básico, ya sean alimentos o medicamentos.

Un hombre retira dinero de una terminal de cajero. (Xinhua)

El Gobierno convocó al Consejo del Salario Mínimo, que acumula un 2025 en caída

El Senasa simplificó los requisitos para la autorización de productos fitosanitarios en el país.

Senasa: se simplifica la normativa para la autorización de productos fitosanitarios

Por  Agencia DIB