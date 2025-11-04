Senasa: se simplifica la normativa para la autorización de productos fitosanitarios

El Senasa simplificó los requisitos para la autorización de productos fitosanitarios en el país. La medida, que está contemplada en la Resolución N° 843/2025 y fue publicada en el Boletín Oficial, también fija para el 5 de enero de 2026 la entrada en vigencia de la Resolución 458/2025 que establece los requisitos para la autorización de productos fitosanitarios en Argentina.
El nuevo esquema reglamentario simplifica y digitaliza los procedimientos administrativos, incorpora declaraciones juradas en distintas etapas y establece mecanismos más ágiles para la evaluación y autorización de productos, con el objetivo de incrementar la oferta de soluciones para el control de adversidades en los cultivos.
De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, estas actualizaciones alcanzan tanto a los productos de síntesis química como a los bioinsumos, promoviendo prácticas de producción en línea con las estrategias de innovación y sostenibilidad del sector agropecuario nacional.
Con esta medida, “el Senasa optimiza el marco regulatorio aplicable a los fitosanitarios, alineando sus disposiciones con estándares internacionales de calidad y seguridad”. (DIB)