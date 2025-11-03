"Voy a andar en bici pero con un fierro": los mensajes antes de la pelea mortal en Necochea

Tras la sangrienta pelea en Necochea que terminó con la vida de Bautista Coronel (17) en la madrugada del sábado pasado, se conocieron los audios y mensajes que demuestran la violencia previa que venían manteniendo los grupos de adolescentes , personalmente y en redes sociales.

Necochea: murió un menor que fue apuñalado por otro en una pelea callejera

“Voy a andar en bici pero con un fierro, ¿pensás que no me da la nafta? ”, fue uno de los tantos mensajes en redes que “calentaron” la pelea mortal entre los jóvenes que, hasta no hacer mucho tiempo, eran amigos.

Si bien se desconoce cuál fue el motivo puntual de la pelea , sí se sabe que la discusión era no solo entre la víctima y el victimario, sino también entre otros jóvenes que pertenecían a un grupo. La violencia venía escalando desde hacía varios días y las amenazas venían siendo cada vez más fuertes.

De hecho, la fiscal Verónica Posse confirmó en Ecos Radio que el imputado del homicidio declaró que habían sido amigos con Bautista en algún momento. Incluso, en un chat que se filtró se puede observar que la discusión comenzó entre Bautista y otro adolescente, algunos días antes de la muerte del joven.

En esa conversación se observa que Bautista había sido atacado previamente en la vía pública, también en la zona de la Villa Díaz Vélez, recibiendo burlas por ello en el grupo de WhatsApp.

El club de la pelea en redes

“Me pegaste un piñón, pero cuando fui a dejar la bicicleta para pegarte, pedazo de gato, le pegaste una patada para tirarme a mi con la bicicleta y cuando me levanté y te fui a pegar, saltó tu compañero con el skate”, dice textualmente el audio que el joven, asesinado posteriormente, mandó a ese grupo. Ese mensaje no iba destinado al agresor que finalmente lo terminó matando, sino a otro joven.

Luego, la conversación se tornó mucho más violenta y aparecieron las amenazas de muerte: “salí con un fierro y ¿qué pasó que saliste corriendo para el lado de la comisaría?”, se escucha en un audio enviado, aparentemente por el propio joven que terminó muriendo.

"Había muerto la bronca y la querés revivir. ¿Qué mano a mano? Te voy a ir con un fierro, pedazo de gil. Me vas a tener que venir a pedir perdón, porque voy a aparecer con un fierro afuera de tu casa y te voy a pegar un pepazo, pedazo de gato, loro”, dice inmediatamente después.

“Voy a andar todos los días en bici pero con un fierro y te va a re caber. ¿te pensás que no me da la nafta?”, continúa.

Luego empieza la interacción de otro usuario en el chat (textual): “Q onda con vo bauti, me entere que t andas preparando para darme masa entre unos pares q onda”. Ese mismo usuario refuerza con la misma pregunta “me dijo un amiguito del coronel que me quería hagarrar en banda" (sic).

Finalmente, ese mismo número es quien advierte: “te vas a ir todo cortado pedazo de gato. Ya te aviso. El que avisa no traiciona”.

La cuchillada mortal

En la madrugada del sábado se encontraron frente al Casino, en la avenida 2, y el joven Bautista Coronel terminó con una herida de arma blanca en la zona de la ingle, que le causaría la muerte horas después.

Por su parte, el agresor, por el momento acusado de homicidio, terminó en Batán, hasta que se le tome declaración nuevamente y se defina cómo continuará el proceso.

Al momento del desenlace mortal, Bautista tenía en sus manos el asiento de la bicicleta y el otro adolescente, un cuchillo, que se lo arrojó y terminó cortando la zona de la ingle y generando una gran pérdida de sangre.