El fotógrafo de los grandes ídolos llega a Tres Arroyos

Maximiliano Vernazza expone en el Museo Mulazzi retratos de grandes como Charly, Maradona, Bilardo, Messi, Rodrigo, Pappo y Sandro.

Por Agencia DIB
Diego en la lente del fotógrafo Maxi Vernazza.

Con Charly en 2004.

Pappo en su taller de La Paternal.

Messi, en Alemania 2006.

Sandro en 2004.

Bilardo en su oficina.

Rodrigo, en 2000, en Pinamar.

La soledad de Diego, recién retirado, en 1998.

Una de las muestras fotográficas más concurridas del año en Buenos Aires -”Argentina 1995-2025”, que estuvo tres meses en el Centro Cultural Rojas- se presenta desde el viernes 7 de noviembre, a las 20, en el Museo Municipal José A. Mulazzi de Tres Arroyos.

Se trata de la obra del prestigioso Maximiliano Vernazza, uno de los más destacados reporteros de la Revista Gente, que reúne fotografías de grandes ídolos argentinos con los que él tuvo estrecha relación.

Por primera vez en Tres Arroyos

La muestra, que se podrá visitar hasta el 4 de diciembre con entrada libre y gratuita, abre con una visita guiada a cargo del propio Vernazza, dirigida a fotógrafos profesionales, amateurs, estudiantes, aficionados, fotorreporteros y periodistas, para conversar sobre esas imágenes expuestas, entre los que están Charly García, Diego Maradona, Leo Messi, Carlos Bilardo, Sandro, Pappo y Rodrigo.

Las anécdotas con los ídolos

09_MAXIMILIANO VERNAZZA Y CHARLY GARCIA

Charly: “Es el ídolo al que más retraté, a lo largo de varias décadas, en su casa, en recitales, en viajes. La foto en la limousina es camino a la Tapa de los Personajes de GENTE de 2018”.

02_DIEGO ARMANDO MARADONA

Maradona: “A Diego también lo retraté muchas veces. La foto de la exposición es una quinta en Tortuguitas, en 1998. Al año siguiente fue distinguida con un Premio Pléyade como la mejor de 1999”.

01_ROBERTO SANCHEZ _SANDRO_

Sandro: “La toma es de 2004, en uno de sus últimos shows en el Gran Rex. Este año le regalé esa foto enmarcada a Olga Garaventa, la viuda del Gitano”.

05_EL POTRO RODRIGO

Rodrigo: “Le hice una producción fotográfica en Pinamar, en la casa de un amigo de su manager. El Potro nos recibió con un asado que él mismo hizo. Era enero de 2000. Seis meses más tarde tuvo su accidente mortal”.

03_CARLOS BILARDO

Bilardo: “Siempre admiré al doctor. La foto es de 2006, en una oficina en la calle Corrientes frente al Gran Rex, que estaba colmada de libros, pelotas, revistas, banderines, trofeos… Siempre fui muy amable, varias veces lo fotografié en su casa también”.

07_NORBERTO _PAPPO_ NAPOLITANO

Pappo: “Fue en su casa-taller mecánico en La Paternal, en el año 2004. Nunca lo había retratado y, como se decía que no tenía buen carácter, no hice muchas fotos. De todos modos debo reconocer que estuvo super amable”.

06_LIONEL MESSI

Messi: “A Leo lo fotografié durante el Mundial de Alemania 2006, su primer mundial. La selección argentina concentraba en una pequeña ciudad cerca de Nüremberg, en un predio de Adidas. Y posó sonriente con la bandera celeste y blanca”.

