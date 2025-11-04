El fotógrafo de los grandes ídolos llega a Tres Arroyos

Una de las muestras fotográficas más concurridas del año en Buenos Aires - ”Argentina 1995-2025” , que estuvo tres meses en el Centro Cultural Rojas- se presenta desde el viernes 7 de noviembre, a las 20, en el Museo Municipal José A. Mulazzi de Tres Arroyos .

Se trata de la obra del prestigioso Maximiliano Vernazza , uno de los más destacados reporteros de la Revista Gente, que reúne fotografías de grandes ídolos argentinos con los que él tuvo estrecha relación.

La muestra, que se podrá visitar hasta el 4 de diciembre con entrada libre y gratuita , abre con una visita guiada a cargo del propio Vernazza, dirigida a fotógrafos profesionales, amateurs, estudiantes, aficionados, fotorreporteros y periodistas, para conversar sobre esas imágenes expuestas, entre los que están Charly García, Diego Maradona, Leo Messi, Carlos Bilardo, Sandro, Pappo y Rodrigo.

Charly: “Es el ídolo al que más retraté, a lo largo de varias décadas, en su casa, en recitales, en viajes. La foto en la limousina es camino a la Tapa de los Personajes de GENTE de 2018”.

Maradona: “A Diego también lo retraté muchas veces. La foto de la exposición es una quinta en Tortuguitas, en 1998. Al año siguiente fue distinguida con un Premio Pléyade como la mejor de 1999”.

Sandro: “La toma es de 2004, en uno de sus últimos shows en el Gran Rex. Este año le regalé esa foto enmarcada a Olga Garaventa, la viuda del Gitano”.

Rodrigo: “Le hice una producción fotográfica en Pinamar, en la casa de un amigo de su manager. El Potro nos recibió con un asado que él mismo hizo. Era enero de 2000. Seis meses más tarde tuvo su accidente mortal”.

Bilardo: “Siempre admiré al doctor. La foto es de 2006, en una oficina en la calle Corrientes frente al Gran Rex, que estaba colmada de libros, pelotas, revistas, banderines, trofeos… Siempre fui muy amable, varias veces lo fotografié en su casa también”.

Pappo: “Fue en su casa-taller mecánico en La Paternal, en el año 2004. Nunca lo había retratado y, como se decía que no tenía buen carácter, no hice muchas fotos. De todos modos debo reconocer que estuvo super amable”.

Messi: “A Leo lo fotografié durante el Mundial de Alemania 2006, su primer mundial. La selección argentina concentraba en una pequeña ciudad cerca de Nüremberg, en un predio de Adidas. Y posó sonriente con la bandera celeste y blanca”.