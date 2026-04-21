Juicio por Maradona: declaró Gianinna y apuntó contra el equipo médico

El juicio por la muerte de Diego Maradona tuvo una de sus jornadas más conmovedoras durante la tercera audiencia, con la declaración de su hija Gianinna, quien brindó un testimonio cargado de dolor, cuestionamientos y fuertes acusaciones contra el equipo médico que asistía al exfutbolista.

Comienza el segundo juicio por la muerte de Maradona: lo que hay que saber

Visiblemente afectada, relató cómo se enteró del fallecimiento el 25 de noviembre de 2020 y apuntó contra la atención que recibió su padre durante la internación domiciliaria. Según su testimonio, días antes había intentado coordinar una reunión con los médicos para evaluar la situación, ya que el contacto con Maradona era limitado. Sin embargo, aquella instancia nunca llegó a concretarse.

Ese día, contó, recibió un llamado de la psiquiatra Agustina Cosachov, quien le indicó que se dirigiera al domicilio, aunque sin brindarle precisiones sobre el estado de salud de su padre. Al llegar, se encontró con los médicos intentando reanimarlo, pero no le permitieron verlo. Minutos después, le informaron que había fallecido.

Durante su exposición, Gianinna también cuestionó con dureza al entorno médico y a quienes se encontraban en la vivienda. Recordó especialmente la actitud del psicólogo Carlos Díaz , quien, según su relato, le comunicó: “Pasó lo que tenía que pasar”. Esa frase, fría y sorpresiva, generó una furte conmoción en la joven, según expresó.

Audio clave

La audiencia tuvo uno de sus momentos más tensos cuando se reprodujeron audios entre integrantes del equipo médico. En uno de ellos, el neurocirujano Leopoldo Luque, médico de cabecera de Maradona quien declaró inesperadamente en la audiencia anterior del nuevo proceso judicial, hacía referencia a la necesidad de “armar una historia clínica” y dejar documentación firmada, lo que fue interpretado como un intento de resguardo ante posibles responsabilidades. La difusión de ese material provocó el quiebre emocional de Gianinna, quien no pudo contener las lágrimas.

En su declaración, sostuvo que siempre sospechó que la muerte de su padre no había sido natural y aseguró que la familia decidió pedir una autopsia para esclarecer lo ocurrido. Además, denunció una “manipulación absoluta” por parte de los profesionales y afirmó que manejaban un doble discurso: uno frente a la familia y otro en privado.

También describió el estado en el que veía a Maradona en sus últimos días: lento, dormido y desmejorado. A su vez, cuestionó las condiciones de la vivienda en la que estaba internado, al considerar que no era apta para una internación domiciliaria ni contaba con los recursos necesarios para su atención.

La jornada incluyó momentos de tensión durante el interrogatorio de los abogados defensores, lo que derivó en un cuarto intermedio luego de que Gianinna manifestara sentirse hostigada.

El juicio, que se desarrolla en los tribunales de San Isidro, busca determinar si hubo responsabilidades penales en la muerte de Maradona, en una causa que podría derivar en penas de hasta 25 años de prisión para los acusados.

Los imputados

En la causa por la muerte de Diego Maradona hay siete imputados por “homicidio simple con dolo eventual”, delito que prevé penas de 8 a 25 años de prisión. Entre ellos se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, señalados como los principales responsables del tratamiento.

También están acusados el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini. Todos integraban el equipo a cargo de la internación domiciliaria.

Fuente: Agencia DIB