lunes 23 de marzo de 2026
23 de marzo de 2026 - 22:52

Horas de tensión en Rauch: un hombre se atrincheró con su expareja cautiva

El Grupo Halcón logró reducir a un sujeto que se encontraba atrincherado junto a su exmujer en un establecimiento rural del partido de Rauch.

Por Agencia DIB
El Grupo Halcón en acción en Rauch.

El Grupo Halcón en acción en Rauch.

La Nueva Verdad de Rauch

Luego de un amplio operativo policial que mantuvo en vilo a la región, personal del Grupo Halcón de la policía bonaerense logró reducir a un sujeto que se encontraba atrincherado junto a su expareja en un establecimiento rural del partido de Rauch. Se trata de Jairo Saúl Corsi (48), quien este lunes a las 8.45 fue aprehendido.

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En el procedimiento también se concretó la liberación de Evangelina Nilda Tapia, su expareja de 46 años y víctima, quien fue inmediatamente asistida por una psicóloga del equipo especializado. El operativo finalizó sin personas heridas.

El hecho se había iniciado durante la tarde del domingo en Tandil, cuando Corsi (quien cumplía una morigeración de prisión preventiva por abuso sexual agravado y amenazas) se fugó de su domicilio llevándose contra su voluntad a la mujer, según informaron fuentes judiciales citadas por La Nueva Verdad de Rauch. A partir de allí, el seguimiento de antenas telefónicas permitió establecer que ambos se encontraban en jurisdicción de Rauch, lo que derivó en un trabajo conjunto del GTO de la Estación de Policía Comunal local y la SUBDDI Las Flores.

Las tareas investigativas indicaron que la pareja había llegado hasta Rauch en una camioneta que al parecer abandonaron. Luego se movilizaron en una motocicleta Kawasaki negra, y el Centro de Monitoreo local confirmó el paso del rodado por Ruta Provincial 30. Finalmente, fueron localizados en un establecimiento rural dedicado a la actividad tambera, ubicado sobre Ruta Provincial 50. Allí, el imputado se atrincheró armado con un revólver y amenazó con quitarse la vida, siempre de acuerdo con La Verdad de Rauch.

Ante la gravedad del cuadro se activó el protocolo de toma de rehenes, con intervención de negociadores, Grupo Halcón, servicios de emergencia y bomberos. Tras varias horas de negociación, y aprovechando una oportunidad táctica, el Grupo Halcón logró reducir al sujeto y poner fin al episodio, que había generado máxima tensión en la zona.

Fuente: Agencia DIB

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