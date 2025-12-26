Otro incendio en el Conurbano: ardió un depósito de pallets en San Martín

Un impactante incendio se desató durante la madrugada de este viernes en el partido bonaerense de San Martín , luego de que un depósito de pallets se prendiera fuego en la localidad de José León Suárez . Debido a la magnitud del siniestro, las autoridades debieron evacuar viviendas linderas y un geriátrico cercano .

La Plata: entró una cañita voladora en su casa y se quemó su vivienda

Héroes de Navidad en Pringles: cinco jóvenes salvaron a un vecino en un incendio

El hecho ocurrió cerca de la 1 de la madrugada en la intersección de las calles Juan Manuel de Rosas y Charlone Suárez. La alerta fue recibida por el cuartel de Bomberos de Villa Ballester , que rápidamente acudió al lugar junto a otras dotaciones de la zona.

Al ingresar al predio, los bomberos constataron que, además de pallets de madera, en el depósito de compra y venta también había baterías en desuso y tubos de garrafa de equipos de aire acondicionado , lo que incrementó el riesgo del incendio. Afortunadamente, el local se encontraba vacío al momento del siniestro.

Por la intensidad de las llamas, los vecinos de dos viviendas linderas debieron ser evacuados.

Asimismo, un geriátrico ubicado en las inmediaciones fue desalojado de manera preventiva: unos 30 adultos mayores fueron trasladados momentáneamente a la vereda de enfrente y luego pudieron regresar cuando la situación quedó bajo control.

A las 4

Recién cerca de las 4 de la mañana, los Bomberos lograron controlar el fuego. Durante la mañana, el cuartel continuaba trabajando en tareas de remoción y escombramiento para evitar posibles reinicios.

En el operativo participaron alrededor de 18 dotaciones de Bomberos y unos 50 efectivos. El depósito afectado tiene dimensiones aproximadas de 20 por 20 metros y una altura cercana a los seis metros.

Fuente: Agencia DIB