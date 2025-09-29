lunes 29 de septiembre de 2025
29 de septiembre de 2025 - 20:48

"Hay chicos que ya de los 9, 10 años comienzan a consumir droga", dice el Obispo de San Justo

Edgardo García es el obispo de la diócesis donde vivían las tres chicas torturadas y asesinadas en Florencia Varela y analiza el poder del narco en los barrios marginados del conurbano.

Por Agencia DIB
Monseñor Edgardo García, obispo dela diócesis de San Justo. (YouTube/Buenas tardes China)

Monseñor Edgardo García, obispo de San Justo, la diócesis donde vivían las víctimas del triple femicidio de Florencio Varela aseguró que en los barrios humildes del conurbano “se convive con los pibes narcos, se convive con la prostitución de las pibas, se convive con la droga, se convive con la muerte”.

Antonio, el abuelo de dos de las tres chicas asesinadas en Florencio Varela. 

En Plaza de Mayo, el abuelo de Brenda y Morena agradeció el apoyo en la masiva marcha por el triple crimen
El gobernador Kicillof y el ministro Alonso.

Triple femicidio: para Alonso "fuimos testigos de la violencia narco en su máxima crueldad"

En charla con “Buenas tardes, China”, de Radio Led, el prelado afirmó que “el triple crimen es la punta del iceberg de un proceso de degradación social que lleva muchos años, agravado por la ausencia del Estado y el avance del narco que se aprovecha de la situación de vulnerabilidad, de pobreza, de miseria, de desesperación de muchas familias, van dando soluciones rápidas y fáciles a los problemas de todos los días, y no se dan cuenta de que el estado narco cobra caro el servicio que presta”.

Embed - TRIPLE FEMICIDIO NARCO | EL OBISPO EDUARDO GARCÍA CON JAIRO STRACCIA

El poder de la droga analizado por el obispo de San Justo

Aquí las declaraciones más impactantes de la entrevista con monseñor Edgardo García:

  • “Hay chicos que ya a los 9, 10 años comienzan a consumir. Y que a los 11, 12, están enfierrados.”
  • “Son chicos que no van a la escuela, que desde los tres años viven en la calle, y que enseguida ven al transa, al que mata, al que hace la guita fácil, al pibe más grande que así puede comprarse el par de zapatillas que no le da su familia".
  • “La situación se ha agravado en los últimos cinco años, con la pandemia, con un brusco crecimiento del consumo".
  • El triple femicidio me sorprendió por lo dantesco, lo morboso, pero no que sucediera porque acá se convive con los pibes narcos, con la prostitución de las pibas, con la muerte porque las peleas entre banditas son habituales”.
  • “Desde la Iglesia impulsamos el trabajo preventivo de las 3 C: desde el colegio, el club y la capilla, los ámbitos necesarios para que el pibe salga de la calle".
  • “La ausencia del Estado en estos barrios no es de ahora, proviene de los años 70, cuando erradicaron villas de la ciudad de Buenos Aires y llevaron su gente al conurbano".
  • La droga es un fenómeno de toda la sociedad, las clases con más poder adquisitivo también están atravesadas por este problema. Lo único que cambia es la sustancia que se consume. En la villa los pibes empiezan a falopearse con ibuprofeno, bicarbonato, azúcar, vidrio molido, y luego van al clonazepam, y otras cosas. La droga es un problema nacional, un problema que estamos esquivando. Estamos poniendo un parche y no estamos yendo al fondo de la cuestión”.
El gobernador Kicillof y el ministro Alonso.

Triple femicidio: para Alonso "fuimos testigos de la violencia narco en su máxima crueldad"

