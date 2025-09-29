"Hay chicos que ya de los 9, 10 años comienzan a consumir droga", dice el Obispo de San Justo

Monseñor Edgardo García, obispo de San Justo , la diócesis donde vivían las víctimas del triple femicidio de Florencio Varela aseguró que en los barrios humildes del conurbano “se convive con los pibes narcos, se convive con la prostitución de las pibas, se convive con la droga, se convive con la muerte”.

En charla con “Buenas tardes, China”, de Radio Led, el prelado afirmó que “el triple crimen es la punta del iceberg de un proceso de degradación social que lleva muchos años, agravado por la ausencia del Estado y el avance del narco que se aprovecha de la situación de vulnerabilidad, de pobreza, de miseria, de desesperación de muchas familias, van dando soluciones rápidas y fáciles a los problemas de todos los días, y no se dan cuenta de que el estado narco cobra caro el servicio que presta”.