sábado 27 de septiembre de 2025
27 de septiembre de 2025 - 18:00

En Plaza de Mayo, el abuelo de Brenda y Morena agradeció el apoyo en la masiva marcha por el triple crimen

Antonio concurrió a la movilización al Congreso para pedir justicia por lo ocurrido en Florencio Varela.

Por Agencia DIB
Antonio, el abuelo de dos de las tres chicas asesinadas en Florencio Varela.&nbsp;

Antonio, el abuelo de Morena Verdi y Brenda Del Castillo, dos de las tres víctimas del triple crimen narco en Florencio Varela, está en la movilización desde Plaza de Mayo a Congreso y allí agradeció el apoyo recibido.

“Hoy me tocó a mí tener dos criaturas asesinadas. Esta vez se llevaron tres vidas, mañana se van a llevar cuatro y se van a llevar cinco. Esto no puede seguir así”, expresó Antonio.

En medio de la movilización, el hombre manifestó que dijo presente para que los que gobiernan los “escuchen” y agradeció el acompañamiento de la sociedad.

“Vamos a seguir luchando. Algún día vamos a tener un lugar donde los chicos puedan educarse, que tengan un trabajo digno y que puedan llevar un pedazo de pan a su casa. Es todo lo que quiero pedir ahora, justicia”, concluyó Antonio en diálogo con el medio Canal Abierto.

