En Plaza de Mayo, el abuelo de Brenda y Morena agradeció el apoyo en la masiva marcha por el triple crimen

Antonio, el abuelo de dos de las tres chicas asesinadas en Florencio Varela.

Antonio, el abuelo de Morena Verdi y Brenda Del Castillo, dos de las tres víctimas del triple crimen narco en Florencio Varela, está en la movilización desde Plaza de Mayo a Congreso y allí agradeció el apoyo recibido.

“Hoy me tocó a mí tener dos criaturas asesinadas. Esta vez se llevaron tres vidas, mañana se van a llevar cuatro y se van a llevar cinco. Esto no puede seguir así”, expresó Antonio.

En medio de la movilización, el hombre manifestó que dijo presente para que los que gobiernan los “escuchen” y agradeció el acompañamiento de la sociedad.

“Vamos a seguir luchando. Algún día vamos a tener un lugar donde los chicos puedan educarse, que tengan un trabajo digno y que puedan llevar un pedazo de pan a su casa. Es todo lo que quiero pedir ahora, justicia”, concluyó Antonio en diálogo con el medio Canal Abierto.

