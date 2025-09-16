Grooming: 5 años de prisión por contactar a una menor con fines sexuales a través de Instagram

Justicia Bahía Blanca. - ANJ -

La Justicia de Bahía Blanca condenó en un juicio abreviado a Lautaro Amir Leiva a la pena de 5 años de prisión por contactar a una menor de edad a través de medios electrónicos con fines sexuales y obligarla a tomarse fotos y grabar videos de contenido sexual.

De acuerdo con la investigación, entre marzo y abril de 2022 Leiva envió mensajes con contenido sexual a una niña de 11 años de Bahía Blanca mediante la red social Instagram. Su objetivo era que la víctima le compartiera imágenes y grabaciones, según informó la Agencia de Noticias Judiciales. Además, la amenazaba con que si no cumplía con sus pedidos “iba a realizar publicaciones sobre su persona”.

La situación salió a la luz cuando la madre de la niña descubrió los mensajes en el celular y decidió realizar la denuncia.

El caso En noviembre de 2023, personal de Cibercrimen de la Región Interior Sur allanó la vivienda del acusado. Durante el operativo se secuestraron un teléfono celular y otros dispositivos electrónicos que, al ser peritados, aportaron pruebas relevantes para la causa. También la madre de la víctima entregó capturas de los diálogos mantenidos, de acuerdo con la misma agencia.

Finalmente, la Justicia condenó a Leiva como autor penalmente responsable de grooming, producción de representaciones de las partes genitales de menores de 18 años con fines predominantemente sexuales -agravado por tratarse de una víctima menor de 13 años- y coacción agravada por el anonimato. (DIB) GML

Para compartir en redes







