Tragedia en la Ruta 215: el fútbol del ascenso despide a Joaquín Daguerre

El fútbol del ascenso atraviesa horas de luto por la muerte de Joaquín Daguerre , un joven de 27 años muy querido en el ámbito deportivo. El trágico hecho ocurrió en la mañana del sábado 13 de septiembre, cuando una camioneta Ford EcoSport en la que viajaban tres jóvenes despistó y volcó en la Ruta Provincial 215, a la altura del barrio Los Bosquecitos, en dirección a Coronel Brandsen .

Daguerre fue trasladado al Hospital Municipal Francisco Caram, donde lamentablemente falleció. En el mismo accidente resultaron heridos Juanse Daguerre , quien fue derivado a un hospital de La Plata y se encuentra fuera de peligro tras ser intervenido quirúrgicamente, y Cristian Rodas , que permanece internado en estado delicado en el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas.

La Justicia investiga el caso bajo la carátula de “homicidio culposo y lesiones culposas”, mientras se busca establecer si intervino otro vehículo o si se trató de una maniobra fallida del conductor.

Preparador físico de Estrella del Sur de San Vicente , Daguerre dirigía actualmente las categorías 2016 y 2017, que se habían consagrado campeonas en la última temporada. En 2023 integró el cuerpo técnico de la Primera División del club que logró el histórico ascenso a la Primera C y, este año, formó parte de El Porvenir , equipo que consiguió subir a la Primera D.

Embed - Club Estrella del Sur on Instagram: "Dolor en la familia de Estrella del Sur Hoy nos toca despedir con profunda tristeza a Joaquín Daguerre, quien falleció en un accidente de tránsito a los 27 años. Preparador físico de nuestro club, Joaquín dejó una huella imborrable en cada categoría y equipo que lo tuvo cerca. Formó y acompañó a los chicos de las divisiones 2015 y 2016, que recientemente se consagraron campeones y en 2023 integró el cuerpo técnico de la Primera División de Estrella del Sur que logró el histórico ascenso a la Primera C. Más allá de los logros deportivos, Joaquín será recordado por su pasión, compromiso y la calidad humana que siempre brindó a nuestra institución. Acompañamos en este doloroso momento a su familia, amigos, compañeros y a todos los que compartieron la cancha y la vida con él. Joaquín siempre será parte de la historia de Estrella del Sur."

Su compromiso con el deporte y su cercanía con los chicos lo convirtieron en un referente respetado y querido. Desde el Club Atlético y Progreso de Brandsen, institución en la que se formó, expresaron: “Joaco, tu pasión y amor por lo que hacías vivirá por siempre en nuestros corazones. Te vamos a extrañar Rojiverde”.

Por su parte, Estrella del Sur lo despidió con un mensaje cargado de dolor: “La familia de Estrella despide con profundo dolor a Joaquín Daguerre. Siempre lo recordaremos por su pasión, compromiso y calidad humana. Abrazamos a su familia y seres queridos en este difícil momento”.

Condolencias desde la AFA

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, también se sumó a los mensajes de despedida. A través de un retuit a la cuenta Infanto Juvenil de la casa madre, expresó su “profundo dolor por el fallecimiento de Joaquín Daguerre”.

"Mis más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos; y un fuerte abrazo a toda la gente de Estrella del Sur", señaló el dirigente.

Dolor en toda la región

La noticia de su partida generó una fuerte conmoción en Brandsen, San Vicente y la región. Clubes, dirigentes y vecinos acompañan a la familia Daguerre en este momento de enorme tristeza, mientras despiden a un joven que supo dejar huella en cada lugar donde estuvo.