Mar del Plata: detuvieron a una mujer que vendía repostería con marihuana

Productores de repostería secuestrados por contener THC de marihuana.

La División Antidrogas de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en la ciudad de Mar del Plata a una mujer acusada de elaborar productos de repostería con marihuana y comercializarlos a través de las redes sociales. La responsable fue acusada de integrar una organización narco criminal que vendía productos alimenticios elaborados e infectados con THC, y se incautaron productos con un valor de $3.500.000.

La investigación comenzó a fines de 2024, por orden del Ministerio Público Fiscal, luego de detectar la venta de "repostería infectada con THC de marihuana" en medios digitales, indicó el portal local 0223.

Los detectives solicitaron a la fiscalía actuante, con la anuencia del Juzgado Federal de 1ra Instancia en lo Criminal y Correccional N°.1 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, que aplique la Ley 27.319 de técnicas especiales en la investigación de delitos complejos: de esta forma, los agentes pudieron comprar los productos para chequearlos. Allí revelaron que la mayoría tenían base de chocolate y predominaban los alfajores, brownies y galletitas.

MDQ choco loco 2 Los productos de repostería secuestrados en Mar del Plata por la Policía Federal Argentina. Los especialistas advirtieron que este tipo de elaborados tiene un aspecto común pero su apariencia es engañosa: ingerir una sola galleta con marihuana puede contener varias veces la dosis de THC recomendada para un adulto.

Según los investigadores, la detenida actuaba dentro de un grupo que también se encargaba de proveer a diferentes revendedores y organizadores de eventos los alimentos en su mayoría de producción casera pero con cierto nivel de sofisticación. (DIB) ACR

