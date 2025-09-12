viernes 12 de septiembre de 2025
12 de septiembre de 2025 - 21:17

Mar del Plata: detuvieron a una mujer que vendía repostería con marihuana

De acuerdo a la investigación, la detenida comercializaba alfajores, brownies y galletitas infectados con THC de marihuana.

Por Agencia DIB
Productores de repostería secuestrados por contener THC de marihuana.&nbsp;

Productores de repostería secuestrados por contener THC de marihuana. 

La División Antidrogas de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en la ciudad de Mar del Plata a una mujer acusada de elaborar productos de repostería con marihuana y comercializarlos a través de las redes sociales. La responsable fue acusada de integrar una organización narco criminal que vendía productos alimenticios elaborados e infectados con THC, y se incautaron productos con un valor de $3.500.000.

Más noticias
El arma fue retenida por los agentes policiales que intervinieron en el establecimiento. 

Necochea: un estudiante de 14 años llevó un arma al colegio, a pocas horas del caso de Mendoza
La Policía en la entrada de las viviendas del barrio Libertad de Mar del Plata donde ocurrió la toma de rehenes. (La Capital)

Noche de terror en Mar del Plata: toma de rehenes, tiroteo, dos fallecidos y un altar a San La Muerte

La investigación comenzó a fines de 2024, por orden del Ministerio Público Fiscal, luego de detectar la venta de "repostería infectada con THC de marihuana" en medios digitales, indicó el portal local 0223.

Los detectives solicitaron a la fiscalía actuante, con la anuencia del Juzgado Federal de 1ra Instancia en lo Criminal y Correccional N°.1 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, que aplique la Ley 27.319 de técnicas especiales en la investigación de delitos complejos: de esta forma, los agentes pudieron comprar los productos para chequearlos. Allí revelaron que la mayoría tenían base de chocolate y predominaban los alfajores, brownies y galletitas.

MDQ choco loco 2
Los productos de reposter&iacute;a secuestrados en Mar del Plata por la Polic&iacute;a Federal Argentina.&nbsp;

Los productos de repostería secuestrados en Mar del Plata por la Policía Federal Argentina.

Los especialistas advirtieron que este tipo de elaborados tiene un aspecto común pero su apariencia es engañosa: ingerir una sola galleta con marihuana puede contener varias veces la dosis de THC recomendada para un adulto.

Según los investigadores, la detenida actuaba dentro de un grupo que también se encargaba de proveer a diferentes revendedores y organizadores de eventos los alimentos en su mayoría de producción casera pero con cierto nivel de sofisticación. (DIB) ACR

Temas
Ver más

Necochea: un estudiante de 14 años llevó un arma al colegio, a pocas horas del caso de Mendoza

Noche de terror en Mar del Plata: toma de rehenes, tiroteo, dos fallecidos y un altar a San La Muerte

Femicidio en Pilar: encuentran el cuerpo desmembrado de una joven desaparecida y detienen al novio

Hallan muerto a Alex Ainsworth en Brasil: investigan el crimen del turista oriundo de Campana

Operación Lusitania: cae banda internacional e incautan más de 510 kilos de cocaína en un torno industrial

Mar del Plata: hallan restos de caballos y crecen las sospechas sobre faena y venta de carne

Quisieron robar un banco a través de un boquete pero un vecino frustró el atraco

Crean nuevas categorías para el Servicio de Policía Adicional en eventos masivos

Mar del Plata: un grupo de ladrones cometió un atraco en una estación de servicio y se llevó $20 millones

Luján: detuvieron a un hombre que regenteaba un prostíbulo y tenía pedido de captura activa

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Policía en el lugar donde encontraron el cuerpo de Solange Sanabria Ventura. (Resumen de PIlar)

Femicidio en Pilar: encuentran el cuerpo desmembrado de una joven desaparecida y detienen al novio

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Productores de repostería secuestrados por contener THC de marihuana. 

Mar del Plata: detuvieron a una mujer que vendía repostería con marihuana

Por  Agencia DIB