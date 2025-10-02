Francia: fijan fecha de juicio por el crimen del ex "puma" Federico Martín Aramburú

Federico Martín Aramburú, exjugador del seleccionado argentino de rugby, "Los Pumas".

A tres años del crimen de Federico Martín Aramburú, exjugador del seleccionado argentino de rugby, "Los Pumas", la Justicia de Francia confirmó que el principal acusado, Loïk Le Priol, será sometido a juicio ante un tribunal criminal en París.

Además de Le Priol, señalado como presunto autor de los disparos fatales, también serán juzgados Romain Bouvier, por tentativa de asesinato, y la pareja de Le Priol, acusada de complicidad. El proceso, previsto para 2026, contempla cargos con penas mínimas de 20 años de prisión.

El crimen de Federico Martín Aramburú El hecho ocurrió en la madrugada del 19 de marzo de 2022 en el boulevard Saint-Germain, en pleno centro de París. Aramburú, de 42 años, oriundo de La Plata, exintegrante de “Los Pumas” y con una destacada trayectoria en el Biarritz francés, se encontraba junto al exjugador neozelandés Shaun Hegarty. Ambos habrían intervenido en defensa de una persona a la que Le Priol y Bouvier habían agredido verbalmente.

Según el entorno del exrugby argentino, los acusados profirieron insultos xenófobos y racistas, lo que desencadenó el enfrentamiento. En ese contexto, Aramburú -que también tenía ciudadanía francesa- recibió varios disparos. Aunque tanto Le Priol como Bouvier abrieron fuego, los proyectiles mortales provinieron del primero, exmilitar vinculado a grupos de ultraderecha y con antecedentes policiales. (DIB)

