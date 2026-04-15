miércoles 15 de abril de 2026
15 de abril de 2026 - 19:28

Florencio Varela: se suspendió el juicio por el crimen de Lautaro Morello y la desaparición de Lucas Escalante

Al final será en diciembre. En el banquillo estarán Francisco Centurión, exjefe de Interpol, su hijo Cristian Centurión, su sobrino Maximiliano Centurión y otros efectivos.

Por Agencia DIB
Los dos amigos, Lautaro Morello y Lucas Escalante, un caso que conmocionó a Florencio Varela.

Los dos amigos, Lautaro Morello y Lucas Escalante, un caso que conmocionó a Florencio Varela.

El juicio por los crímenes de Lautaro Morello y Lucas Escalante, los dos jóvenes que desaparecieron el 9 de diciembre de 2022 en Florencio Varela, fue suspendido a último momento y se realizará a fin de año, a partir del 14 de diciembre.

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Morello y Escalante fueron vistos por última vez la noche del 9 de diciembre de 2022, cuando salieron a festejar un triunfo de la selección argentina en el Mundial de Qatar. Según recordó el sitio El Varelense, días después el cuerpo de Morello apareció en un descampado cercano a la autopista Buen Ayre. La autopsia determinó que fue torturado -tenía un dedo amputado y múltiples fracturas- y que murió por asfixia. De Escalante aún no hay rastros.

En el banquillo de los acusados están Francisco Centurión, exjefe de Interpol de la provincia de Buenos Aires; su hijo Cristian Centurión; su sobrino Maximiliano Centurión; y otros efectivos policiales. En la causa ya hubo una condena: Sergio Argañaraz, excomisario de la Seccional 4ª, recibió tres años de prisión efectiva por encubrimiento.

El juicio oral debía comenzar el lunes, pero la Justicia decidió postergarlo. Uno de los motivos fue la incorporación de nuevos abogados por parte de los imputados: Francisco Centurión, su hijo Cristian y su sobrino Maximiliano designaron como defensor a Martín Sarubbi.

Un caso que conmocionó a Florencio Varela

Tal como informó la agencia DIB, Escalante fue visto por última vez el viernes 9 de diciembre de 2022 en la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela, cuando pasó a buscar a Morello para salir a festejar el triunfo de la Selección argentina ante Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar. Se trasladaban en un BMW que apareció incendiado al día siguiente.

El cuerpo semicalcinado de Morello fue hallado cerca de las 21.30 del 15 de diciembre, a la vera de la autopista en construcción Buen Ayre, en Guernica, partido de Presidente Perón.

Los Centurión fueron detenidos tras el análisis de cámaras de seguridad y antenas de telefonía celular. En una filmación de una estación de servicio de Florencio Varela se observa a Cristian, cerca de las 0.30 del 10 de diciembre, cargando nafta en un bidón blanco, que se sospecha habría sido utilizado para incinerar el auto de Escalante y el cuerpo de Morello.

La autopsia confirmó que Morello murió por asfixia y que durante su secuestro fue torturado. En tanto, Lucas Escalante continúa desaparecido.

Fuente: Agencia DIB

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