Fentanilo contaminado: prisión preventiva y embargo de un billón de pesos para Ariel García Furfaro

El empresario Ariel García Furfaro en el momento de su detención por la causa Fentanilo.

A casi cinco meses de la primera denuncia de muertes en un hospital tras la administración de fentanilo contaminado con bacterias, la Justicia Federal definió la situación procesal de los 17 imputados en la causa en la que se investiga el fallecimiento de 96 personas en cinco provincias del país. De ese modo el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak , dictó el procesamiento con prisión preventiva para seis acusados, entre los que se encuentra el dueño de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo , Ariel García Furfaro . Además, García Furfaro fue embargado por la increíble suma de un billón de pesos ($ 1.000.000.000.000) . Los otros 11 imputados fueron procesados sin prisión preventiva.

San Nicolás: llamado a indagatoria para un exmilitar y dos civiles por la muerte del obispo Ponce de León

Diputados creó una comisión especial para investigar las muertes por el fentanilo contaminado

El procesamiento es en concurso real con la adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud y la pena puede ir hasta los 25 años de cárcel .

La decisión judicial abarca a Ariel Fernando García Furfaro (coautor y propietario real del conglomerado), Diego Hernán García Furfaro (coautor y decisor en la operación diaria), Javier Martín Tchukrán (coautor y Director General), José Antonio Maiorano (coautor y Director Técnico de HLB Pharma Group), y Carolina Ansaldi (coautora y Directora Técnica de Laboratorios Ramallo SA).

Además, se dictó prisión preventiva para Nilda Furfaro, madre de los empresarios, como presunta partícipe necesaria y accionista minoritaria de HLB. En ese caso la detención es domiciliaria.

Los demás

El resto del personal jerárquico y técnico fue procesado sin prisión preventiva, incluyendo a María Victoria García (Gerenta de Gestión de Calidad), Wilson Daniel Pons (Jefe de Control de Calidad), Adriana Iúdica (Subjefa de Control de Calidad), Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar (Jefa de Garantía de Calidad), Rocío del Cielo Garay (Supervisora de Control de Calidad), Edgardo Gerardo Antonio Sclafani (Gerente de Producción), y Eduardo Darchuk (Jefe de Producción).

Paralelamente, se decretó la falta de mérito y se ordenó la inmediata libertad de Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Damián Roberto García y Víctor Pablo Boccaccio.

El tribunal concluyó que la contaminación bacteriana del fentanilo, específicamente los lotes 31202 y 31244, se produjo en las instalaciones de Laboratorios Ramallo durante su proceso productivo. (DIB)