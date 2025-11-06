Escobar: una mujer recibió un disparo en el pulmón mientras navegaba con amigos por el Arroyo Correntino

En un inexplicable hecho de violencia, una mujer recibió un disparo de arma de fuego mientras navegaba junto a otras personas en el Arroyo Correntino , cerca del río Paraná de las Palmas . El disparo atravesó el pulmón de la víctima, residente en la localidad de Belén de Escobar . Ahora se encuentra internada en terapia intensiva en una clínica porteña .

El episodio, según contaron medios locales, ocurrió el pasado domingo cuando ocho vecinos del barrio náutico El Naudir paseaban en lancha desde el río Paraná hacia el río Luján. De forma totalmente inesperada y sin mediar motivo aparente la mujer, llamada Ana Marquis , recibió un disparo en la espalda cuando pasaban cerca del predio de Kayak Escobar .

“Los chicos escucharon el impacto y la chica dijo que estaba sangrando. Ahí le cedí el timón a mi amigo y me di cuenta de que tenía el orificio de una bala", contó Martín , la pareja de Ana, en diálogo con TN .

“El ataque provino del margen este”, señaló por su parte una amiga de la víctima a El Día de Escobar . Según las primeras informaciones, el disparo ingresó a la altura del omóplato de la mujer y le perforó un pulmón.

Internada

Martín contó que tardaron 10 minutos en navegar hasta el puerto, donde los esperaba una ambulancia para atender a la mujer. Fue trasladada al hospital provincial Enrique Erill. Más tarde, la llevaron al Sanatorio Otamendi, en la Capital Federal.

“La operaron y permanece internada en terapia intensiva, acompañada por su familia”, amplió la amiga de Marquis.

Amenazas

Luego de difundirse el hecho, otros residentes de la zona relataron situaciones previas de amenazas por parte de un isleño que vive en esa misma ribera. Según afirmaron, en más de una ocasión habría proferido insultos y advertencias a quienes pasan por el arroyo. En principio, ese hombre sería el único sospechoso, aunque hasta último momento no hay nadie identificado ni detenido por el caso.

Los vecinos reclamaron una intervención inmediata de las autoridades para reforzar la seguridad en el área. “Es una zona hermosa y muy transitada, donde diariamente navegan familias, deportistas y vecinos, pero hoy tenemos miedo de volver a navegar”, expresó otro allegado a la víctima.

La investigación del caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Escobar, bajo la carátula de “tentativa de homicidio”.