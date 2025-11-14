viernes 14 de noviembre de 2025
14 de noviembre de 2025 - 21:11

El duro mensaje de la madre de Fernando Báez Sosa: "No le dieron la oportunidad de defenderse"

Tras el estreno del documental "50 segundos", Graciela Sosa publicó un mensaje en redes donde repasó la brutal secuencia del crimen y cuestionó la actitud de los ocho condenados. Recordó la discriminación, la emboscada y los chats posteriores al asesinato, y pidió “justicia perpetua”.

Por Agencia DIB
A casi seis años del crimen que conmocionó al país, Graciela Sosa, la madre de Fernando Báez Sosa, volvió a pronunciarse públicamente para exigir justicia por su hijo. Lo hizo a través de una historia de Instagram, motivada por el reciente estreno del documental 50 segundos, que reconstruye la secuencia del ataque perpetrado por un grupo de rugbiers en Villa Gesell.

En su mensaje, Sosa apuntó directamente contra los ocho condenados y recordó la violencia desplegada aquella madrugada del 18 de enero de 2020. “Lo golpearon dentro del boliche, esperaron a que se vaya la Policía, lo emboscaron por tres ángulos, no dejaron que los amigos lo defiendan”, escribió, al remarcar que Fernando “no tuvo oportunidad de defenderse”.

Lo discriminaron

La mujer señaló que Máximo Thomsen, Ciro y Luciano Pertossi, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi actuaron con brutalidad y discriminación. “Lo discriminaron por su color de piel y por no levantarse”, afirmó, y agregó que también “lo escupieron en la cara” antes de retirarse “caminando”, como si nada hubiera ocurrido.

fernando-baez-sosa-mama-posteo

Sosa también evocó los mensajes del grupo de WhatsApp que los jóvenes intercambiaron después de la golpiza, convencidos de que Fernando había muerto. “Se fueron a comer hamburguesas, planeaban las juntadas del día siguiente, querían alcohol y drogas”, cuestionó, al remarcar la frialdad con la que reaccionaron tras el ataque.

Los rugbiers acusaron a un inocente

La madre del joven recordó además que “acusaron a un inocente”, en referencia a Pablo Ventura, el remero examinado y luego desvinculado de la causa, y apuntó que ninguno de los implicados pidió perdón. “Se hacen las víctimas e inventan hechos que nunca ocurrieron”, remarcó.

Dolida y firme, Sosa cerró su mensaje con un pedido que mantiene desde el inicio del proceso judicial: “Justicia perpetua”.

