El crimen de Natalia Melmann: extraen sangre a tres policías

Las extracciones de sangre a tres policías, con el fin de identificar al quinto implicado en el crimen de Natalia Melmann ocurrido en febrero de 2001, se llevarán a cabo este jueves en la Asesoría Pericial de Mar del Plata . La fecha fue confirmada a la agencia Noticias Argentinas por los padres de la adolescente, quienes señalaron que los oficiales bonaerenses involucrados son Ángel Custodio Sánchez, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo. Estos estaban de guardia el día en que la víctima desapareció, fue torturada y asesinada.

El martes se realizó la audiencia sobre las apelaciones relacionadas con la libertad condicional de Oscar Echenique y Ricardo Anselmini, dos de los policías condenados a prisión perpetua por el crimen ocurrido hace 24 años en Miramar . La resolución de la Sala N° 1 de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata se conocerá en el transcurso de la próxima semana. Los condenados solicitaron acceder al beneficio de la libertad anticipada, pero el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 rechazó el pedido, y la abogada Patricia Perelló apeló dicha decisión.

Natalia Melmann, de 15 años, fue encontrada asesinada en el vivero “Florentino Ameghino” tras haber sido secuestrada, violada y asfixiada con el cordón de sus zapatillas. La autopsia reveló signos de múltiples agresiones físicas, incluyendo moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo.

Según se probó en el juicio, la adolescente fue interceptada por un grupo de policías bonaerenses, quienes la obligaron a subir a un vehículo oficial en el que “fue accedida carnalmente”. Posteriormente, fue trasladada a una vivienda en el extremo sur de la ciudad, donde fue torturada y abusada sexualmente. La joven murió por asfixia, “estrangulada con un lazo confeccionado con el cordón de una de sus zapatillas”.

A lo largo de la investigación, las pericias forenses confirmaron que el cuerpo de Melmann contenía rastros genéticos de al menos cinco individuos.

Por el momento el crimen cuenta con cuatro expolicías condenados. Los primeros tres, Oscar Echenique, Ricardo Anselmini y Ricardo Suárez, fueron juzgados y condenados a prisión perpetua en septiembre de 2002. Durante el debate oral, surgió la pista de un cuarto policía implicado y se ordenó la realización de una investigación primero, y de un segundo juicio después. Los plazos se extendieron y recién en 2023, a más de 22 años del crimen, fue sentenciado el cuarto expolicía, Ricardo Panadero, por el Tribunal Oral Nº 4. (DIB) GML