domingo 10 de mayo de 2026
10 de mayo de 2026 - 08:50

Detuvieron al acusado del femicidio de la mujer que defendió a su hija de un abuso

El acusado de femicidio habría acuchillado a la madre quien lo sorprendió en pleno abuso de hija menor de edad en Los Polvorines, Malvinas Argentinas.

Por Agencia DIB
Arrestaron en el barrio porteño de Retiro a hombre que era acusado por un femicidio en Los Polvorines.

Arrestaron en el barrio porteño de Retiro a hombre que era acusado por un femicidio en Los Polvorines.

NA

Lorenzo Esteban Amarilla, el hombre de 25 años, acusado del femicidio de la madre de una niña, en medio de una situación de abuso contra la menor en la localidad bonaerense de Los Polvorines, fue arrestado este sábado en el barrio porteño de Retiro por personal de la Policía Federal.

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De Los Polvorines a Retiro

El sospechoso fue detenido en un edificio ubicado en Florida, entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear, donde solía frecuentar a una pareja ocasional, según el informe policial citado por NA.

Amarilla era intensamente buscado desde el jueves pasado, luego de haber asesinado a Yolanda Raquel Cáceres (52), quien lo sorprendió cuando intentaba abusar de su pequeña hija, menor de edad. En esa circunstancia la atacó con un arma blanca y la asesinó de al menos dos puntazos.

De acuerdo con los primeros datos de la causa, el asesino sería una persona conocida por la familia y residía en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el crimen, en Los Polvorines, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

Luego del ataque Amarilla huyó, mientras que la menor logró escapar y luego dio su testimonio a los investigadores: “Me tapó la boca para que no gritara”, declaró en la causa que investiga el crimen como un "femicidio en contexto de violencia sexual".

Fuente: Agencia DIB

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